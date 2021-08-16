10 вещей, о которых стоит помнить

Когда-то давно жила девочка, которая могла совершить в этом мире всё, что она захочет. Единственное, что ей оставалось сделать – это выбрать, на чём остановиться.

Так, в один прекрасный день она села перед пустым холстом и начала рисовать. Каждый её следующий штрих был всё более совершенным, медленно и плавно картина превращалась в безупречный шедевр. И когда девочка, в конце концов, закончила картину, она гордо посмотрела на свою работу и улыбнулась.



Облакам и звёздам, которые смотрели на девочку, было очевидно, что она обладала даром. Она была художницей. И она тоже об этом знала. Она чувствовала это всеми фибрами своей души. Но через несколько мгновений после того, как она закончила картину, девочка почувствовала беспокойство и быстро встала. Потому что она поняла, что имея возможность сделать в этом мире всё, что захочет, она просто тратила своё время на нанесение красок на кусок холста.

Она почувствовала, что в мире есть ещё очень многое, что нужно увидеть и что можно сделать. И что если она хочет что-нибудь совершить, то просто сидеть и писать картины будет пустой тратой времени. Поэтому она взглянула на свой шедевр в последний раз и вышла за дверь, на лунный свет. И когда девочка вышла, она задумалась, а затем прошла ещё немного.



Она шла и не замечала, что облака и звёзды в небе что-то пытаются ей сказать, она была слишком занята выбором того, что ей нужно сделать. Перед ней были открыты все возможности, но нужно было выбрать что-то одно. Должна ли она заняться медициной? Архитектурой? Или учить детей? Она была совершенно озадачена.

Двадцать пять лет спустя девочка расплакалась. Потому что она поняла, что шла очень долго и что на протяжении многих лет она увлекалась всем, чем только можно, и в итоге ничего существенного не сделала вообще. Она, наконец, поняла, что жизнь зависит не от возможностей – нет ничего невозможного. Жизнь зависит от принятия решения – решения сделать что-то, что близко именно вам.



Тогда девочка, которая уже давно повзрослела, купила какой-то холст и краски в местном магазине, поехала в соседний парк и стала рисовать. Каждый мазок кисти изящно переходил в следующий, как это было много лун назад. Улыбаясь, она продолжала рисовать весь день и всю ночь, потому что она наконец-то приняла решение. И она продолжала упиваться тем волшебством, которое всегда есть в жизни.

****



Но, но (всегда есть «но») …



Жизнь намного шире, чем ваши увлечения, не так ли?



Абсолютно верно. Например, не все увлечения приносят доход, по крайней мере, не в ближайшей перспективе. У большинства из нас есть семьи, их надо кормить, надо оплачивать счета. Жизнь действительно шире, чем просто увлечения.



Но в ней должна быть и страсть!



Ключ заключается в том, чтобы понять, что она должна присутствовать, но она не должна быть всем.



Короткий рассказ выше не о том, что нужно отказаться от всех обязательств ради следования своему увлечению, он о том, что не следует оказываться от своей страсти, обрекая себя на несчастливую жизнь.



Когда вы обнаружите нечто, что питает вашу душу и приносит вам радость и волнение – то, что действительно имеет значение для вас – позаботьтесь о том, чтобы найти для этого место в своей жизни, даже если ради этого придётся сэкономить немного времени на других делах. А если вы обнаружите, что не успеваете переделать все важные для вас дела, откажитесь от неважных: откажитесь от просмотра телешоу, прекратите попусту болтать в социальных сетях. Относитесь бережно к своему времени.

В конце концов, вы совершаете путешествие к своей цели, а ваши увлечения – это огонь, который освещает ваш путь. Без страсти невозможно чего-нибудь добиться в жизни. Горячее человеческое сердце начинает биться сильнее, когда у вас есть увлечение, большое или маленькое, которое вас поглощает, высвобождает вашу энергию и придаёт смысл вашей жизни. Некоторые сопротивляются этому, считая увлечения пустой глупостью. Это бред! Честно говоря, самыми несчастными людьми, которых я встречал в своей жизни, были те, кто не имел в своей жизни вообще никаких увлечений. Увлечения и самоудовлетворённость идут рука об руку, без них любое счастье носит лишь временный характер, потому что не будет того, что заставляет счастье длиться бесконечно.

Так что знайте, что если вам был нужен какой-то особенный день, чтобы отдаться своим увлечениям, то этот день наступил сегодня.



Вот некоторые мелочи, о которых стоит помнить:



1. Большая часть вашей жизни является результатом решений, которые вы принимаете сами. И если вам не нравится ваша жизнь – если она полностью лишена волнения и страсти – настало время внести в неё изменения и сделать лучший выбор.



2. Жизнь должна приносить удовольствие, а не страдания. Вы МОЖЕТЕ следовать тем путём, который вас к чему-то ведёт. Вы всегда можете сделать что-то маленькое и позитивное, что сделает вас счастливым.



3. Просыпаясь утром, попробуйте продумать свои действия в течение предстоящего дня, для этого есть веская причина. В отличие от всего другого в вашей жизни (деньги, развлечения, обязательства и так далее) упущенное время – это единственная вещь, которую вы никогда не сможете вернуть.



4. Важно не то, что вы собираетесь сделать, а то, что реально сделаете. Если вы действительно хотите что-то сделать, вы найдёте способ. Если вы этого не сделаете, вы найдёте оправдание.



5. Ваши увлечения являются вашей неотъемлемой частью. Никогда не жалейте, что посвятили им время, и не думайте о том, что могли бы провести свой день иначе. Нет ничего более важного, чем ваша страсть, она никогда не является пустой тратой времени, даже если это выяснится ещё не скоро.



6. Если какая-то важная цель полностью захватила и ваше сердце, и ваш разум, выделяйте каждый день немного времени на её достижение, тогда вашу жизнь постепенно заполнит позитивная энергия.



7. Мы должны перестать говорить себе, что причина наших несчастий и неудач кроется в других людях. Они решают далеко не всё.



8. Чем больше мы наполняем нашу жизнь подлинной страстью, тем меньше времени и энергии мы будем тратить на поиски одобрения и восхищения со стороны.



9. Ваше тело может устать, вы можете не спать ночами, сожалея о прошлых неудачах, вы можете упустить вашу единственную любовь, вам может казаться, что весь мир против вас или что ваше достоинство растоптано врагами. Существует только одна вещь, которая всегда поможет вам исцелиться – заново откройте для себя то, что вас волнует, а затем погрузитесь в это с головой. Это единственное полезное дело, от которого ваш уставший мозг никогда не откажется, которое не подвержено никаким воздействиям со стороны, которое никогда не вызовет у вас страх или сомнение, и о котором вы никогда не будете сожалеть.



10. Сделайте сегодня только один маленький шаг. Это всё. Истинная цель не имеет ограничений по времени. Истинная страсть не имеет срока. Не подгоняйте себя и ни о чём не сожалейте. Просто делайте то, что вы можете сделать прямо сейчас, только один маленький шаг на большом пути.

Будьте страстными…



Потому что в какой-то момент, особенно, когда прижмёт, вы должны задаться вопросом, что вы делаете и почему.

Большинство тех людей, кто активно, шаг за шагом, осуществляет свою мечту, в отличие от тех, кто лежит на диване, знают о многих трудностях жизни – возможно, из-за тяжёлой утраты или кризиса – о том, что жизнь коротка, и что мы должны каждый день извлекать пользу из тех бесценных возможностей, которые она нам даёт. Мы должны пользоваться тем потенциалом, который есть у нашего тела и разума, и направить свою волю на то, чтобы чего-то достигнуть.

Конечно, мы не сможем сделать всего и мы не можем заниматься только этим. Иногда мы должны отказаться от того, что доставляет удовольствие ради того, что является важным. Иногда мы рискуем потратить впустую своё время и силы. Но в жизни, если вы ничем не рискуете, вы рискуете всем.

Так идите вперёд и немного рискните сегодня.



Почувствуйте некоторую страсть.



Откройте для себя любовь.



И приступайте.



Погрузитесь в магию окружающей жизни.

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