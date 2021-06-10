Жесткая фраза Карла Лагерфельда про мужчин и женщин, которая меня зацепила

Внешность для мужчины — не главное. И все же…

Многие мужчины не любят и не хотят выделяться. Боятся расти и развиваться, показывать себя лучше, конкурировать с другими мужчинами. В том числе за женщин.

В этой статье хочу обратить внимание на еще один аспект конкуренции — мужскую внешность. Мужчины не любят и не умеют одеваться хорошо (те, кому за 30).

Молодежь уже нормально вроде, а вот мое поколение и дальше — там всё плохо. Серые куртки, линялые джинсы, черные ботинки, и нормально. Максимум — свисающий пиджак и мятая рубашка. Я сам был таким. Казалось, да зачем мне это? Жена и так любит. Но, разумеется, жене это не нравилось и она хотела, чтобы я выглядел лучше.

Почему я забивал? Всё потому же — неохота и страшно конкурировать, выделяться, показывать себя лучше, богаче, успешней. Дорогие вещи страшно носить, за это тебя будут не любить (жду негативных комментариев сразу).

Именно об этом жестко высказался известный модельер Карл Лагерфельд:

«В России самые красивые женщины и очень неухоженные мужчины».

Только не надо писать про его ориентацию. Он разбирался в том, что нравится женщинам.

Ему вторит модельер Жан Поль Готье, еще один французский известный спец по красоте:

«В России очень много красивых манекенщиц. А таких же красивых манекенщиков я не увидел».

Почему так происходит? Почему мужчины не стремятся нравиться и производить впечатление, а женщины наоборот?

Недостаток мужчин

Есть популярная гипотеза, с которой я согласен и которая гласит, что со времен ВОВ мужчин в СССР стало мало, а женщин осталось много. Вот и поменялись мы ролями. Женщины стали охотницами, а мужчины добычей, которой мало.

Зачем стараться, если ради тебя три женщины разобьются в лепешку? Можно бухать и быть бездельником. Как Женя Лукашин, например. Нафиг серьезного Ипполита!

Даже сегодня, в 21 веке в России меньше мужчин, а женщин больше. Это означает, что конкуренция за нас среди женщин сохраняется. Это, конечно, удобно.

Что в итоге

Печальная ситуация, когда мы расслабились и можем позволить себе быть какими угодно. Можно особо не париться, и так выберут! А если жена уже есть, то тем более никуда не денется. Кстати, интересный факт: мужчина, который начинает «гулять», начинает выглядеть лучше. Еще бы! Ему же нужно нравиться девушкам.

И что делать? Анализировать свои желания. Понять и принять, что выделяться и быть лучше — это нормально, позволить себе потратить деньги на себя и свое развитие.

Но если кто-то не хочет… нормальным мужчинам достанется больше внимания и больше женщин, не так ли?

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