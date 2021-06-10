Вдохновляющая и исцеляющая сила поцелуя в третий глаз

Если вы когда-либо целовали другого человека в лоб, то уже знаете, насколько сильные чувства это вызывает. Согласитесь, вы даже не думали, что нечто столь тривиальное может быть причиной появления подобных эмоций.
Так что же такое на самом деле поцелуй в третий глаз? Им называют поцелуй в лоб. И в нем заключается намного больше смысла, чем принято считать. По сути, это все равно что поцеловать душу человека.
Как правило, к нашему лбу редко прикасаются другие люди. Да, мы позволяем держать себя за руку, но лоб это совершенно другое.
Третий глаз — это место сосредоточения высшего сознания. А еще это символ и часть того, кем мы являемся. Как правило, он ассоциируется с просвещением и осознанностью.
Располагается он между бровями. Мы можем как открывать, так и закрывать его, хотя вы его и не видите. На санскрите шестую чакру называют «айна», что переводится как «восприятие». Ее цвет — индиго, а элемент — свет. Шестая чакра связана со зрением, ясновидением, духовностью, интуицией, высшим сознанием и тонкими энергиями.
Когда губы другого человека прикасаются к вашему лбу, внутри у вас возникает чувство пробуждения.
Шишковидное тело (тот же третий глаз) — это довольно загадочная железа, о которой мы не знаем почти ничего и одновременно так много. Зависит от того, кого спросить.
Поцелуй стимулирует работу гипофиза и шишковидного тела, вследствие чего в организме выделяется мелатонин. Именно последний отвечает за качество сна человека. Поэтому искренний поцелуй в лоб перед сном может оказать на вас намного большее влияние, чем вы думаете. Он приводит к появлению чувства безопасности и счастья.
Вы скептик? Тогда попробуйте это на своих друзьях или родных. Или на своем партнере. Позвольте божественному прикосновению успокоить и их, и вас. Чем чаще вы будете это делать, тем быстрее заметите результат.
Поцелуй в лоб от правильного человека и при правильных обстоятельствах дарит огромное вдохновение.