Вдохновляющая и исцеляющая сила поцелуя в третий глаз

Если вы когда-либо целовали другого человека в лоб, то уже знаете, насколько сильные чувства это вызывает. Согласитесь, вы даже не думали, что нечто столь тривиальное может быть причиной появления подобных эмоций.

Так что же такое на самом деле поцелуй в третий глаз? Им называют поцелуй в лоб. И в нем заключается намного больше смысла, чем принято считать. По сути, это все равно что поцеловать душу человека.

Как правило, к нашему лбу редко прикасаются другие люди. Да, мы позволяем держать себя за руку, но лоб это совершенно другое.