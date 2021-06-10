«Люди могли бы жить 280 лет»: секреты долголетия доктора Ивана Неумывакина

История знает немало случаев, когда люди жили 130 и 150 лет и при этом оставались довольно бодрыми и здоровыми, пишет в своей книге «Долголетие. Бессмертен ли человек» Иван Павлович Неумывакин.

«По расчетам ученых, продолжительность жизни любого организма может составлять от 7 до 14 периодов времени, за которое он достигает зрелости, — говорил Неумывакин. — У человека зрелость наступает к 20-25 годам, следовательно, мы могли бы жить 280 лет!»

Действительно, согласно этой формуле жизнь здорового человека могла бы составлять от 140 лет до 350!

Звучит, конечно, здорово, но вот реально ли это?

В качестве примера Неумывакин приводит продолжительность жизни библейских персонажей, которые жили по 900 лет. А также рассказывает историю китайца по имени Ли Чуню-юн, который родился в 1677 году и умер в 1933, то есть прожил 256 лет. Этот факт зафиксирован документально.

Также Неумывакин говорит, что люди не умирают от старости, они умирают от болезней. И если организм сможет долго оставаться здоровым, то и продолжительность жизни заметно возрастет.

Доктор уверял, что классическая медицина лечит не причину, а следствие болезни. Тогда как главная причина многих недугов- общее состояние души и тела человека. Если гармонизировать их, хвори отступят сами собой.

Так какие же методы продления жизни уже доступны людям?

1. Первое, на что обращает внимание Неумывакин — сокращение калорийности и количества потребляемой пищи.

«Парадоксальная стратегия полуголодного существования продляет жизнь почти всем живым организмам», — говорит ученый.

Излишки пищи откладываются в кишечнике и желудке в виде непереваренных остатков и образуют гнилостную среду. Именно она впоследствии становится благоприятной почвой для многих болезней.

Чтобы этого не происходило, нужно есть меньше животной пищи и больше растительной, она отлично «выметает» все лишние накопления из организма.

Второй неочевидный способ продления жизни — психологический.

Профессор Неумывакин говорит о вере в добрые дела, хорошие поступки и позитивное отношение к миру. Улыбка и радость стимулируют все жизненные процессы в организме и повышают иммунитет.

«Ум здравый, позитивный, рождает… душевный настрой на исцеление организма», — говорил Неумывакин.

«Особенно сильными разрушительными факторами для здоровья являются отрицательные мысли, страх и его производные, беспокойство по любому поводу, жадность, ревность, зависть, гнев, враждебность, обида, жалость к самому себе и другим, дурные предчувствия».

Третий секрет многих долгожителей — употребление большого количества воды.

Многие наши органы и клетки не могут работать без постоянного «увлажнения», вот почему с возрастом, если человек начинает меньше пить, они фактически «усыхают». Пить Неумывакин советует талую воду, а не кофе или чай.

«Чем больше клетка обезвожена, тем больше она зависит от энергии, образующейся от приема пищи, что способствует накоплению жира, а энергию организм получает от расхода белка и крахмалов. Не это ли является причиной тучности людей?»

Еще один способ продлить жизнь — умение управлять своими эмоциями.

Как часто нас выводят из себя чужие поступки и слова! Порой, они даже не относятся к нам напрямую, а мы вдруг начинаем злиться, раздражаться, нервничать. Окружающие будто «пробивают» нашу защитную оболочку и лишают нас энергии. Но на самом деле мы можем эту энергию не «сливать», нужно просто не реагировать на внешние раздражители, не принимать чужие слова близко к сердцу.

«…при ссорах покушаются не на вас, а на вашу энергию, которой не хватает обидчику и которой он, «скушав», восстанавливает собственную на какое-то время. Умейте сдерживать себя в любой ситуации, многие проблемы решатся сами собой».

И последний совет по продлению жизни от Неумывакина — постоянное движение. Регулярные физические нагрузки, даже небольшие, улучшают работу кровеносной системы, внутренних органов, повышают защитные силы организма и улучшают настроение.

Иван Павлович Неумывакин — доктор медицинских наук, профессор. С 1959 года в течение 30 лет занимался вопросами космической медицины: разработкой методов и средств оказания медицинской помощи космонавтам при полетах различной продолжительности. Понятно, что в подобных проектах могли участвовать только лучшие из лучших специалистов.

А еще доктор Неумывакин разработал системы, как оставаться здоровыми даже в условиях плохой экологии, не затрачиваясь при этом на дорогие медикаменты и лечение.

Сам Неумывакин дожил почти до 90 лет, хотя мог бы, вероятно, прожить дольше. Не исключено, что его уход ускорили потрясения, связанные с личной жизнью. Он умер в одиночестве и нищете в апреле 2018 года. До последних дней продолжал работать, писал книги и статьи.

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