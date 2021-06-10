Хотите привлечь в свою жизнь изобилие? Избавьтесь как можно скорее от этих 10 вещей

Замечали ли вы, что чем больше думаешь о деньгах и изобилии, тем хуже идут дела? Это не случайно. К сожалению, у нас в голове очень много крайне вредных предубеждений, которые мешают наслаждаться жизнью и её благословениями.

Многие думают: «Вот куплю дом (получу новую работу, заработаю свой первый миллион и прочее) и начну жить». А значит — живут в ожидании каких-то событий, откладывая реальную жизнь на потом. Сколько всего они пропускают в эти годы, скольких возможностей даже не замечают. И во имя чего? Мечты, призрачной надежды? Так, будто нам кто-то вернёт упущенное время вместе с долгожданным домом или богатством.

Проблема состоит в том, что когда вы получаете желаемое, то… ничего не происходит. Нет ни радости, ни счастья, как ожидалось. Вот почему необходимо поломать этот шаблон поведения, стремиться к переменам, желать лучшего, но одновременно жить и наслаждаться тем, что имеешь. Это и есть настоящее изобилие, когда человек умеет довольствоваться тем, что имеет. Он мечтает, он добивается своих целей, но он не откладывает жизнь на потом.

Для этого необходимо избавиться от следующих 10 вещей:

1. Перестать думать о том, чего у вас нет.

Мир, в котором мы живем, огромен и щедр. В нём хватает всего и всем: яркого солнца, прекрасного леса, пения птиц, великолепных рассветов и закатов. Всё это настоящий Божий дар, и им никто не обделён. Просто осознайте это и примите, как невероятное благословение. Вы здоровы, вы можете ходить, видеть. Это не просто много, это очень много для счастья!

Для того, чтобы изменить свою жизнь, необходимо сначала изменить мышление. Просто перенесите фокус с того, чего у вас нет, на то, что есть. Сколько бы у человека всего ни было, всегда будет чего-то не доставать. Поэтому просто научитесь ценить то, что имеете.

2. Не занимайтесь самобичеванием.

Говорят, что никто не может нанести столь серьёзный удар нашей самооценке, как мы сами. И это правда. Самый строгий судья, что буквально разносит собственную самооценку в пух и прах, это мы. Это мы считаем себя недостаточно умными, талантливыми, красивыми и прочее. Это мы воспринимаем удачу, как случайность, а неудачи — как то, чего заслуживаем.

Человек — это тайна из тайн, чудо из чудес. Мы появились из небытия, посланы на эту Землю не просто так. Вот почему к жизни и ко всем её дарам необходимо относиться как к фантастическому подарку, который выпадает единицам из миллионов. Не воспринимайте всё как должное, ведь вы могли не родиться и никогда не увидеть всего этого, не познать этой радости — просто ЖИТЬ.

Перестаньте себя унижать. Если именно вы получили в дар Жизнь — значит заслуживаете всего этого. Позвольте себе изобилие — оно ваше по факту рождения!

3. Не обвиняйте и не судите — ни других, ни себя.

Изобилие не станет частью нашей жизни, пока будем обвинять родителей, правительство, супруга, босса, Бога и весь мир в своих неудачах. Осознайте наконец, что нам никто абсолютно ничего не должен.

Перестаньте жалеть себя и принимать образ жертвы. Вы имеете сегодня то, что имеете, а это уже — немало. Научитесь брать ответственность за свою жизнь. Изобилие приходит к взрослым и зрелым людям, а не к тем, кто ждёт чудес извне.

4. Перестаньте думать, что недостаточно хороши.

На самом деле, изобилие — это не так уж плохо. Ничего постыдного и предосудительного нет в том, что вы стремитесь к достатку и богатству. Это нормальное человеческое желание — ожидать благословения в ответ на свои труды и старания.

Поэтому перестаньте стыдиться этого желания, и уж тем более, не думайте, что не стоите изобилия. Вы человек, а значит заслуживаете всего лучшего, что может предложить этот мир.

5. Перепрограммируйте своё мышление.

Не важно, в какой семье вы родились, какое образование получили и что пережили в детстве. Всё это уже давно в прошлом. Теперь вы взрослый человек, перед которым открывается масса возможностей.

Это ваша истинная реальность, а не то, что было и, возможно, до сих пор болит. Вот как следует относиться к тому, что прошло. Вас определяет не прошлое, а настоящее. И каким будет будущее, также зависит исключительно от вас и больше ни от кого. Времена меняются, и мы тоже должны меняться. Вот о чём вы должны думать в минуты сомнений и колебаний. Смело смотрите вперёд: будет всё, как вы хотите!

6. Отбросьте все свои страхи и сомнения.

Мы должны навсегда отказаться от страха, что не стоим или не заслуживаем изобилия, а также богатства. Заслуживаете, стоите! И вы, и каждый человек на этом свете. Также никогда не думайте о деньгах как об источнике зла. Это всё глупые предубеждения! Не деньги, а злые люди и плохие поступки порождают зло. Сами же деньги — это всего-навсего бумага, купюры, которые в добрых руках могут творить добрые дела и чудеса.

Так что зло возникает в результате того, что люди делают с деньгами, а не из-за этих денег как объекта. Мы всегда должны помнить об этом.

7. Не занимайтесь саморазрушением.

Прежде всего, необходимо прекратить идти напролом исключительно вперёд каждый день и каждую минуту. Человек — это не робот. Иногда ему необходимо остановиться, подумать, передохнуть.

Перестаньте торопить себя и буквально толкать в спину. Всему своё время. Не занимайтесь саморазрушением, потому что все уже вырвались вперёд, а вы, как кажется, топчетесь на месте. Перенесите ногу с педали скорости на педаль изобилия. Не суетитесь, не торопитесь, — и всё получится.

8. Откажитесь от вредной идеи о том, что жизнь — это непрекращающаяся борьба.

Мы пришли на эту Землю не для того, чтобы только сражаться и буквально выгрызать место под Солнцем. Хотя большинство людей именно так и живёт. Виной тому мы сами. Это мы превращаем свою жизнь в борьбу под влиянием глупых предубеждений.

Выбросьте их, откройтесь жизни и людям всем сердцем, и увидите, что всё изменится к лучшему.

9. Откажитесь от мысли, что духовность и изобилие — вещи взаимоисключающие.

Когда мы говорим, что изобилие и духовность невозможны вместе, это просто нелепо. Всё равно, если бы утверждали, что вдох и выдох никак не связаны. И в первом, и в другом случае, они не могут жить друг без друга.

Чтобы выдохнуть, мы должны сначала вдохнуть. Точно также с изобилием. Мы должны позволить себе получать, чтобы отдавать и помогать другим людям.

10. Настройте свои вибрации.

Популярный учёный Никола Тесла писал, что люди могут открывать секреты Вселенной только при одном условии — если научатся прислушиваться и улавливать вибрации. Как свои, так и Космоса. Именно эта энергия является определяющей в нашем мире.

Когда мы настраиваем эти вибрации, избавляемся от хаоса и беспорядка, то открываем, что на самом деле наша истинная природа изобильна. И Вселенная — наш первый союзник и помощник. Важно лишь услышать, познать, открыть… Как себя, так и наш мир.

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