8 цитат Фрейда об отношениях мужчин и женщин, в которых вся правды жизни

Иногда отношения — это сложно, и происходящее не поддается ни объяснению, ни анализу. Может быть, поэтому мы так часто надеемся на авось, верим в вечные чувства и мучаемся от разбитого сердца и вкушаем горечь разочарования?

А что говорил об отношении полов отец психоанализа Зигмунд Фрейд? Возможно, стоит прислушаться к его словам:

«Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку, убедитесь, что вы не окружены идиотами».

Моя подруга махнула рукой на свою жизнь. Хороших мужчин не осталось — заявила она и приготовилась провести старость в одиночестве. Но в дело вмешались ее родственники. Они познакомили девушку с простым, работящим парнем, который хотел семью и детей. И все сложилось. А почему не получалось до этого? Потому что девушка ходила на свидания с теми, кто никак не мог удовлетворить ее потребности: художники, непризнанные гении, фотографы, клипмейкеры и прочие представители богемы.

«Мы выбираем не случайно друг друга… Мы встречаем только тех, кто уже существует в нашем подсознании».

К счастью или к сожалению, но наш мозг заточен на определенный типаж. Пылкий юноша или надежный, как скала, мужчина. Обольстительная красавица или кроткая леди. Образ, который мы уже любим внутри себя и сверяем с ним всех потенциальных партнеров — и является причиной фиаско в личной жизни. Нужно не только придумать — кого любить, но и решить — может ли этот человек любить нас в ответ.

В общем, стоит снять корону с головы, опуститься с небес на землю и работать с тем, что есть.

«Женщина должна смягчать, а не ослаблять мужчину».

Хорошая мысль. Но уверенные в себе женщины убеждены: сильных мужчин не осталось, а те, что есть — их надо мотивировать на достижения. Иначе пролежат на диване всю жизнь, аки валенки. Они встают за штурвал планирования жизни, а мужчине ничего не остается, кроме как подчиниться.

«Любящий многих — знает женщин, любящий одну — познаёт любовь».

Ну это уже вопрос темперамента и уживчивости.

«Муж — почти всегда лишь заменитель любимого мужчины, а не сам этот мужчина».

Любовь в замужестве имеет свойство стихать заканчиваться, а вот желание быть любимой — вечно. Но немногие женщины решают бросить свой домашний очаг и потомство, чтобы отправиться на поиски новых впечатлений. К тому же, с возрастом приходит понимание, что одной любовью сыт не будешь, а мужчины в большинстве своем — одинаковые.

«Человеку свойственно превыше всего ценить и желать того, чего он достичь не может».

Так уж мы устроены, что в соседском саду яблоки кажутся нам крупнее и слаще. Идет вечный внутренний конфликт: так ли хороша моя жизнь? Любят ли меня достаточно сильно? Как могла бы сложиться моя судьба с другим человеком?

Нам кажется, что у нас есть выбор и что в любой момент мы можем все кардинально поменять, если потребуется.

Но так ли это на самом деле?

«Когда люди женятся, они более — в большинстве случаев — не живут друг для друга, как они это делали ранее. Скорее они живут друг с другом для кого-то третьего, и для мужа вскоре появляются опасные соперники: домашнее хозяйство и детская».

Опыт показывает: если чувства истинные, то ни дети, ни быт их не разрушат. Правда, у всего есть свой срок годности. Любовь не может длиться вечно. Расстаются даже те пары, которые живут беззаботной жизнью, как стрекозы на лугу.

«Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость».

Как бы вам не клялись в большой и чистой любви, сколько бы вам не твердили про вашу уникальность, исключительность и незаменимость, ваш спутник ждет от вас, прежде всего, терпения и понимания.

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