Что древние евреи знали о Плоской Земле, о Нибиру и о Тёмной Материи?

Одним из активно развиваемых направлений современной физики и космологии является так называемая тёмная материя, состоящая из гипотетических частиц, которые решили назвать даркино.

Главным из постулируемых свойств этих частиц считается невозможность даркино создавать компактные объекты типа черных дыр и нейтронных звезд. Считается, что собираясь в пространстве даркино образуют как бы плотное и относительно компактное ядро, а вокруг – нечто наподобие газового облака. Для иллюстрации этой физической системы светлые адепты, изучающие темную материю, придумали даже интересное художественное сравнение с дискотекой, на танцпол которой пускают только пролеченных от ковида, а все несознательные антиваксеры разрозненно тусуются вокруг клуба.

Одно из таких образований находится в центре Млечного пути и называется Стрелец A*. Ранее считалось, что там прячется исполинская черная дыра с массой до миллиарда солнечных, но теперь, как пишут в новом исследовании, там что-то типа сферы из тёмной материи, вокруг которой красиво вращаются газовые облака:

Еще один новый великий научный труд про темную материю был опубликован несколькими днями ранее и там светлые адепты мыслили уже не в масштабах отдельно взятой Галактики, а решили составить контурную карту распределения темной материи во Вселенной. Карта выглядит как-то так:

Изучив эту контурную карту прославленные астрОномы поцокали языками и про карту забыли, но менее прославленные люди с более хорошо работающими мозгами обратили внимание на очень странное совпадение картинки с другой картинкой – картинкой, которая в древних еврейских трактатах иллюстрировала устройство мира:

Как можно видеть, сравнив два рисунка, аналогия действительно интересная. Получается, что тёмная материя это как бы Земля, а светящаяся материя, то есть звезды и галактики – это как бы небо. Поэтому может быть изначальный рисунок вселенной выглядел так, как астрономы рисуют его сейчас, но в дальнейшем поколения переписчиков всё неправильно наподписывали:

Не знаем, насколько эта версия близка к истине, но если она правильная, то порассуждаем дальше, для начала посмотрев на древние рисунки более подробно:

Как следует из рисунка, считать тёмной материей Землю будет, наверное, не очень корректно, скорее область Вселенной с тёмной материей подписана словом Sheol, то есть Ад. И теперь, если верить результатам исследования, с которого мы начали эту тему, один из таких Адов, похоже, находится в центре Галактики.

При этом, что очень странно, разного рода телепаты и контактеры без ссылок на тёмную материю и древние еврейские тексты говорят то же самое – то есть, что ближайшее пенитенциарное учреждение для нарушителей космических правил как раз и находится в Стрельце A*. Туда и свозят всех упырей.

В общем совпадение, которое подметил этот господин Andy Uhrig реально очень необычное и вполне возможно, что карты Плоской Земли – это как бы допотопные карты Вселенной, истолкованные переписчиками последующих поколений. И если эта гипотеза правильная, если её продолжить, то нельзя вспомнить о другом странном объекте, который хорошо вписывается в теорию даркино – он имеет огромную массу, он невидим и окружен каким-то облаком:

Из этих соответствий вполне может быть, что Нибиру – это что-то типа Стрельца A*, только поменьше и, если Стрелец A* – это как бы Шеол, то есть пенитенциарное учреждение галактического масштаба, то Нибиру – это как бы транспортное средство, которое вычищает планеты от нарушителей, скачивая их как пылесосом и потом свозит куда-то в преисподнейший Ад.

Именно такое откровение о Темной Звезде получил много лет назад священник Олег Омоленко, проповедь можно скачать по ССЫЛКЕ, про Нибиру там последние 20 минут. И если в этом откровении господина Моленко все сказано правильно, то жнецы уже на подходе, может быть уже даже здесь, так что следим за развитием событий.

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