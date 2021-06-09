Ясновидящий Кшиштоф Яцковский: в конце июля лето закончится и начнется кошмар.

Рано утром 3 июня 2021-го года знаменитый польский парапсихолог и ясновидящий Кшиштоф Яцковский после нескольких роликов на общие темы вышел, наконец, в прямой эфир с прогнозами на ближайшее будущее. Прогнозы довольно мрачные, требуют от людей тех или иных подготовительных действий, поэтому переводим дайджест для наших читателей:

Ну вот и началось лето, радость от которого будет недолгой. Вижу, как на рубеже июль/август короткая сказка закончится. В июле мы уже будем к этому потихоньку готовиться, но в августе все об этом только и заговорят.

Мировая пандемия как бы заканчивается, всё открывается и многие сейчас думают, что угроза миновала, что ничего плохого не произойдет. Но это не так ибо вторая половина лета вызовет у нас ужас и страх. Чума вернется какой-то другой новой чумой – такой, что теперь мы будем бояться по-настоящему.

Образ грядущего я вижу смутно, мне как будто мешает какой-то клин. Но я вижу, как буквально сплошным ковром лежат какие-то больные или уже мертвые люди. По ощущениям это будет где-то не на нашем континенте, такое впечатление, что вокруг саванна или похожий на саванну ландшафт.

Я об этом видении рассказывал вам еще в январе, говоря, что видение сильно напугало меня. Но сейчас придет время бояться вам. Слово «угроза» обретет плоть и будет гудеть, словно колокол во всех головах. Каждый из нас будет испытывать страх и трепет перед этой волной.

В июле ситуация, видимо, обозначится, в августе она будет ухудшаться, а в сентябре/октябре достигнет своего пика. Ситуация осенью будет настолько сложной, что непривитые люди будут находиться под жестким арестом до дальнейшего уведомления.

Екатерина меня в чате спрашивает: затонуло крупнейшее грузовое судно Ирана – и в Тегеране горит нефтеперерабатывающий завод. Что будет дальше? Что будет дальше я уже неоднократно рассказывал: на Ближнем Востоке зреет серьезный конфликт, который перерастет в мировой. Сейчас у меня такое впечатление, что американская команда Трампа и Байдена делает небольшой шаг назад, разыгрывает некий спектакль, который сбивает всех с толку. Я чувствую большое беспокойство – что-то происходит, что не достигает наших глаз и ушей, оставаясь в тени. Но война на Ближнем Востоке будет и начнется она на фоне новой чумы.

Камил меня спрашивает: Рухнет ли доллар в ближайшей или в долгосрочной перспективе? Не рухнет. Как я уже много раз повторял – миром правит СЛОВО, которое, в свою очередь, управляет финансовыми спекуляциями. Поэтому слово и дальше будет рулить.

Единственное, что могу сказать – у меня такое впечатление, что сейчас много важных людей, оказывающих влияние на мир и на глобальные процессы, что-то такое готовят. Подготовка ведется незаметно, но первый результат мы увидим в августе. И это вызовет у нас еще больший страх. А потом что-то случится на азиатском фондовом рынке, который, как падение домино вызовет настоящий кризис во всем остальном мире. Возможно, это произойдет уже осенью, то есть прямо в этом году.

Дальше или из-за этого кризиса, или из-за новой чумы, или из-за войны, или из-за всего сразу будут проблемы с доставкой грузов и мы узнаем о повсеместных длинных очередях. Поэтому интуиция мне подсказывает, что нужно делать и пополнять наши запасы, которые пригодятся нам если не прямо в августе, то уже осенью.

Осенью в мире одновременно произойдут три большие вспышки чумы, каждая из которых будет отличаться от всех других. Я вижу, что во время одной из таких вспышек тела умерших опрыскивают и поливают какими-то реагентами, словно борются с новой необычной заразой. И если в августе мы будем просто трястись от страха, то осенью многие буквально содрогнуться от ужаса.

Джузио: может быть, этот страх будет связан с этим черным грибком из Индии? Уже пишут, что якобы он попал в Иран? Джузио, если вы регулярно смотрите мои ролики, то должны помнить, как я несколько раз говорил: в мир придет какая-то странная болезнь, в результате которой многие люди ослепнут. Но сроки я не называл – с августа вам и так будет много причин, чтобы страшно бояться. Поэтому наслаждайтесь остатком лета, хотя оно и только что началось.

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