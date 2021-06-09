Физики снова говорят, что мы живем в Матрице скорее всего.

Вся окружающая нас материя существует в виде твердых тел, жидкости, газа или плазмы. Но по мере того, как наша жизнь становится все более оцифрованной, для удовлетворения нашей ненасытной потребности в большей вычислительной мощности и обработке информации требуется все больше и больше физических веществ, таких как нефть, кремний и углерод.

Принимая во внимание текущие тенденции ежегодного 50% -ного роста количества производимых цифровых битов, Мелвин Вопсон, физик из Портсмутского университета в Великобритании, в своей новой научной работе предсказывает, что примерно через 150 лет количество созданных людьми битов будет равно количеству атомов на Земле. И единственный способ эти все данные сохранить – это превратить мир в суперкомпьютер размером с планету, при этом начать это делать нужно будет не через 150 лет, а гораздо раньше.

Чтобы сохранить больше битов, чем имеется атомов на Земле, способ, которым люди генерируют и хранят информацию, должен коренным образом измениться. На данный момент невозможно сказать, как именно это могло произойти – это проблема, которую ученые будущего должны будут как-то решить. Некоторые идеи могут включать использование нематериальных носителей информации, таких как фотоны, вакуум и голограммы.