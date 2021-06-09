Физики снова говорят, что мы живем в Матрице скорее всего.

Вся окружающая нас материя существует в виде твердых тел, жидкости, газа или плазмы. Но по мере того, как наша жизнь становится все более оцифрованной, для удовлетворения нашей ненасытной потребности в большей вычислительной мощности и обработке информации требуется все больше и больше физических веществ, таких как нефть, кремний и углерод.
Принимая во внимание текущие тенденции ежегодного 50% -ного роста количества производимых цифровых битов, Мелвин Вопсон, физик из Портсмутского университета в Великобритании, в своей новой научной работе предсказывает, что примерно через 150 лет количество созданных людьми битов будет равно количеству атомов на Земле. И единственный способ эти все данные сохранить – это превратить мир в суперкомпьютер размером с планету, при этом начать это делать нужно будет не через 150 лет, а гораздо раньше.
Чтобы сохранить больше битов, чем имеется атомов на Земле, способ, которым люди генерируют и хранят информацию, должен коренным образом измениться. На данный момент невозможно сказать, как именно это могло произойти – это проблема, которую ученые будущего должны будут как-то решить. Некоторые идеи могут включать использование нематериальных носителей информации, таких как фотоны, вакуум и голограммы.
В своей научной статье, опубликованной в AIP Advances, профессор Вопсон пишет следующее:
«Всем должно быть интересно, по какому пути развития пойдет мир, поскольку прогнозы показывают, что в ближайшем будущем мы собираемся производить столько цифрового контента, что количество произведенных битов будет равно всем атомам на Земле. Возникает вопрос: где мы будем хранить эту информацию? Как мы будем получать к ней доступ?Это тревожный сигнал для индустрии больших данных, интернет-гигантов, высокотехнологичных компаний, исследований в области энергетики и окружающей среды. Я называю это не очевидным кризисом, поскольку это как бы невидимая проблема, но прогнозы показывают совершенно другую картину».
«Сегодня мы переместили банки в Интернет и используем цифровые деньги, мы храним все на платформах цифрового хранения, а новые отрасли – это серверы хранения цифровых данных и высокотехнологичные корпорации. Я вижу медленный переход к миру, который изображен во многих научно-фантастических фильмах, где мир становится все больше похожим на смоделированное киберпространство, возможно, вначале управляемое игровой индустрией, затем выходящее на рынок образования, туризма, секс-индустрии здравоохранение и так далее».
«В конечном итоге эти киберпространства объединяются в киберреальность, где люди смогут встречаться и заниматься чем-то, ходить на работу в смоделированном кибер-офисном здании и т. д., пока реальный мир не станет неотличимым от смоделированного мира. И если кто-то надеется, что все возникающие в этом движении проблемы решит развитие ИИ и трансгуманизм, то есть слияние человека с машинами, то он сильно ошибается ибо это не решает проблему сохранения информации, поскольку атомы на Земле закончатся уже чрез 150 лет».
И вот, обрисовав суть стоящих перед человечеством проблем, в интервью ZME Science профессор Вопсон предложил и пути их решения. По его мнению проблема уже давно решена некоей предшествующей цивилизацией, которая хранит информацию в банке данных, который мы, по незнанию, называем “темной материей”. На самом деле это не “темная материя”, а химически чистая информация, которую профессор предлагает считать одним из состояний энергии и вещества. Либо “темная материя” – это носитель информации, накопленной какой-то мега-цивилизацией. При этом Земля, как и всё видимое нами световое пространство – это целиком смоделированная вселенная, в которой мы и прибываем.
Комментарий : На тот странный факт, что современные города весьма похожи на какие-то сложные микросхемы давно обратили внимание не только конспирологи, но и художники:
Естественно, эта аналогия никак не доказывает, что Нью-Йорк, например, является печатной платой какой-то высшей цивилизации, однако, в свете выкладок господина Вопсона мы предлагаем подумать о другом.
Так, все мы прекрасно знаем о присутствии на Земле каких-то “марсиан”. Технически и эволюционно они превосходят нас очень сильно – гораздо больше, чем на 150 лет. Но, как показал профессор, если цивилизация будет начинать плясать от текущей точки, то через полтора столетия на Земле не хватит атомов, чтобы все позаписывать, поэтому придется оборудовать хранилище данных размером с Луну, Марс или даже Юпитер. Куда дальше приведет прогресс, то есть будут ли какие-то продвинутые создания далекого будущего использовать в качестве DVD-болванки темную материю – тут мы не знаем, но у наблюдаемых нами “марсиан” хранилища данных размером с планету определенно. Тем самым вырисовывается ответ на вопрос: что “марсиане” делают на планете Земля?
Возможно они используют мантию и ядро как свой суперкомпьютер (поэтому НЛО из вулканов и вылетают), возможно вычисления производит обитающая на Земле биомасса, наконец, может быть люди ничего и не вычисляют, а являются чем-то типа набившихся в пыль на радиаторе микроскопических насекомых. Но что пока совершенно понятно и о чем глобалисты трещат на всех углах – мир на пороге перезагрузки, так что следим за развитием событий.