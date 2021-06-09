«Единственное, что стоит между вами и благополучием…» — цитата Садхгуру, которая все объясняет

Его выступления разлетается на цитаты с невероятной скоростью. Садхгуру — самый влиятельный человек Индии и один из самых известных философов и мистиков планеты. Даже если вы не религиозный человек, то се равно сможете найти в его словах что-то полезное.

Садхгуру изучает все пути йоги, крийи (энергии), бхакти (преданности), гнаны (знания) и кармы (действия), что позволяет ему смешивать «правильный коктейль» для каждого человека. Будь то сельский житель Индии или глава корпорации, Садхгуру доступен каждому человеку.

Он часто говорил, что «общество перезрело для духовного процесса», потому что, несмотря на современные технологические достижения, которые наделили человечество комфортом, большинство людей все еще остаются в поисках целостности и цели в своей жизни.