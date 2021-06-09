«Единственное, что стоит между вами и благополучием…» — цитата Садхгуру, которая все объясняет

Его выступления разлетается на цитаты с невероятной скоростью. Садхгуру — самый влиятельный человек Индии и один из самых известных философов и мистиков планеты. Даже если вы не религиозный человек, то се равно сможете найти в его словах что-то полезное.
Садхгуру изучает все пути йоги, крийи (энергии), бхакти (преданности), гнаны (знания) и кармы (действия), что позволяет ему смешивать «правильный коктейль» для каждого человека. Будь то сельский житель Индии или глава корпорации, Садхгуру доступен каждому человеку.
Он часто говорил, что «общество перезрело для духовного процесса», потому что, несмотря на современные технологические достижения, которые наделили человечество комфортом, большинство людей все еще остаются в поисках целостности и цели в своей жизни.
В течение последних трех десятилетий Садхгуру неустанно работал над возрождением древних духовных наук. Видение Садхгуру — предложить одну каплю духовности каждому человеку, чтобы он мог испытать самую глубокую суть внутренней жизни.
Философ учит тому, что научившись управлять внутренними факторами, человек достигнет блага: «Единственное, что стоит между вами и благополучием: вы позволяете своим мыслям и эмоциям управляться внешними факторами, а не внутренними».
Даже простое адекватное мышление и сдержанное проявление эмоций не гарантирует человеку благополучия. Как ни странно звучит эта фраза, но — мы сами себя плохо знаем. Достигнув какой-то, казалось бы, желаемой цели, мы часто обнаруживаем, что все сложилось идеально, однако… эта цель не совсем то, к чему мы действительно стремились.
Чтобы понять, чего мы действительно хотим, необходимо познать себя. Попытки такого исследования позволят сбросить багаж лишних мыслей и ненужных эмоций. Проникая глубже в свой внутренний мир, человек способен отыскать ответы на важные для себя вопросы.
Возможно, в потаенных уголках своей души мы найдем то, о чем даже подумать не могли в начале своего погружения. Но уже сам процесс внутреннего поиска позволяет научиться отличать важное от второстепенного. Садхгуру говорит, что ключ к благополучию находится внутри каждого из нас.
Прочтите его слова еще раз и подумайте. Скорее всего, вы поймете, что это действительно так. А если вы поймете, это уже полпути к изменению жизни к лучшему!