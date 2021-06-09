Ясновидящий Кшиштоф Яцковский о тайных планах Билла Гейтса и проблемах с пресной водой.

В своем недавнем ролике от 3-го июня 2021-го года знаменитый польский парапсихолог Кшиштоф Яцковский довольно сильно напугал и зрителей своего канала, и многих других людей, своими страшными прогнозами на конец лета. Естественно, у подписчиков Кшиштофа появились уточняющие вопросы, на которые ясновидящий ответил сегодня в прямом эфире. Более того.

Как сообщил Кшиштоф в самом начале ролика, вопросы к нему появились даже в Москве и с ним связывалась какая-то пани с телевидения РФ на предмет интервью, которое, очевидно, скоро будет. Неизвестно, правда, о каком канале идет речь и если канал государственный, то насколько Кшиштоф будет там откровенен в своих прогнозах, насколько интервью порежет цензура и так далее. Но всё равно посмотреть будет, скорее всего, интересно.

А пока Кшиштоф повторил и подтвердил свой прошлый прогноз на конец лета:

В конце 2020-го года, делая прогнозы на 2021-й, я уже говорил, что июль/август познакомят нас с такими вещами, которые можно охарактеризовать как неудавшийся праздник. То есть ждали все одного, а получили совершенно другое. Но что произойдет пока непонятно. Возможно, это будет четвертая волна, возможно, мы все начнем бояться чего-то совершенно другого, причем бояться все будут чего-то очень сильно. Но этот новый страх будет как бы на основе старых страхов.

И это не значит, что страх начнется прямо и строго в июле/августе. В этот момент он появится. Появится словно волна, которая будет нарастать. Волна будет продолжительно и чем больше она продлиться – тем больше в обществе будет страха. Я вам сейчас нарисую то, что рассказывал и показывал еще в 2019-м году:

Как видите, события будут чем-то напоминать какую-то звуковую волну. В 2020-2021 годах не очень ломаная линия, но в период 2021-2022 амплитуда событий становится значительно больше, достигая своего пика к началу 2022 года. И с этим графиком, который затрагивает три с половиной года, я ассоциирую не столько сами события, сколько отклик на них в нашем сознании.

Поскольку Кшиштоф и так напугал всех в прошлом ролике, то сейчас в ответах подписчикам он просто подтвердил прошлые прогнозы – что будет военный конфликт, который изменит мир, и что много военных будет на улицах, причем – во всех странах. С военным конфликтом это не будет связано, поскольку у военных будет какая-то другая задача. Возможно, что выход военных будет как-то спровоцирован четвертой волной.

Далее Кшиштоф взял в руки портрет Билла Гейтса и попробовал прочитать его мысли. Как видит Кшиштоф – у Билла сейчас в башке какая-то континентальная проблема с чистой водой. Возможно даже вся эта ситуация с водой будет происходить не на одном континенте, а сразу везде и военные на улицах будут эту проблему разруливать. Или наоборот – создавать.

В Италии, очевидно, произойдет или извержение вулкана, или землетрясение. Дословно Кшиштоф сказал так: У меня сложилось впечатление о будущей Италии как о разделенной стране. В одной части страны (Кшиштоф смотрит вверх на карте) ничего не происходит, но в другой половине страны (Кшиштоф смотрит вниз) возникнет большая проблема. Поскольку все основные вулканы Италии как бы внизу “сапога”, то видимо проблема с ними и будет связана, но вулкан – это исключительно наши домыслы, что разделит Италию Кшиштоф не уточняет.

Наконец, еще два интересных момента Кшиштоф упоминает в ответах на вопросы подписчиков. Препперы его спрашивают: стоит ли покупать землю и сидя на земле готовится к Апокалипсису? Кшиштоф отвечает, что делать это нужно с большой осторожностью, поскольку начальники государств уже просекли тему и готовится какой-то безумный глобальный земельный налог.

Еще одно уточнение Кшиштофа касается какой-то глобальной реформы системы здравоохранения. По его словам всякие ВОЗ, министерства здравоохранения и академии медицины глобалисты разгонят как неэффективные. Медицина будет локальной – все проблемы со здоровьем людей будут как-то решаться на местном уровне – там будет все финансирование и эпицентр мировых усилий.

С чем будет связана такая реформа мы не знаем, но полагаем, что глобалисты – парни не до конца одетые в черные шляпы, скорее они там все какие-то серые, то есть творят не только черное-пречерное зло, но время от времени делают и хорошие, как бы белые вещи, изгоняя выпускников африканских мединститутов из глобального Минздрава. Туда же изгонят других медицинских светил и академических академиков. Возможно, что к ним присоединятся и члены других академий, например академий от астрономии, так что следим за развитием событий.

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