Учёные приблизились к разгадке тайны Бермудского треугольника

Тайна Бермудского треугольника, расположенного между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико, близится к разгадке. На этом участке в Атлантическом океане бесследно пропали десятки самолетов и кораблей.
Первым о «Дьявольском треугольнике» заговорил Христофор Колумб, отправившийся в путешествие в Новый Свет. Ночью он увидел упавшее в океан «огненное пламя», а через несколько недель заметил вдали странный свет. В это время компас начал выдавать неустойчивые показания. Возможно, путешественник нашел место, где совпадали «магнитный и истинный север».
В 1918 году стало известно об исчезновения корабля «Циклоп», принадлежащего ВМС США. На его борту находились 300 человек и 10 тыс. тонн марганцевой руды. Судно не подавало сигналов бедствия, но пропало с радаров. Найти не удалось ни единого обломка. Подобных случаев зафиксированы десятки.
В 2016 году ученые предположили, что причиной исчезновения самолетов и кораблей являются гексагональные облака, создающие ветра, которые движутся со скоростью 106 километров в час. Они способны разбивать лайнеры и топить суда. Вторая гипотеза говорит о появлении массивных водоворотов, поглощающих все на своем пути.
Журналист Ларри Куше в своей книге «Тайна Бермудского треугольника раскрыта» предположил, что на самом деле никакой аномальной зоны не существует. Во всех историях он выявил ряд ошибок и выдумок.
«Почти все рассказы Чарльза Берлитца сфабрикованы. Вне воображения писателя многих пропавших кораблей и самолетов не существовало. Другие суда тонули за пределами Бермудского треугольника», — считает Бенджамин Рэдфорд.
Многие эксперты знают, что Бермудский треугольник никогда не существовал, но легенда о нем сохранилась. В результате люди думают о нем, как об опасной области, окутанной секретами.