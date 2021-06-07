Учёные приблизились к разгадке тайны Бермудского треугольника

Тайна Бермудского треугольника, расположенного между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико, близится к разгадке. На этом участке в Атлантическом океане бесследно пропали десятки самолетов и кораблей.

Первым о «Дьявольском треугольнике» заговорил Христофор Колумб, отправившийся в путешествие в Новый Свет. Ночью он увидел упавшее в океан «огненное пламя», а через несколько недель заметил вдали странный свет. В это время компас начал выдавать неустойчивые показания. Возможно, путешественник нашел место, где совпадали «магнитный и истинный север».

В 1918 году стало известно об исчезновения корабля «Циклоп», принадлежащего ВМС США. На его борту находились 300 человек и 10 тыс. тонн марганцевой руды. Судно не подавало сигналов бедствия, но пропало с радаров. Найти не удалось ни единого обломка. Подобных случаев зафиксированы десятки.