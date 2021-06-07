Светящийся неопознанный объект запечатлели под водой у берегов Майами (США)

Известный уфолог Скотт Уоринг опубликовал в сети загадочные кадры, на которых светящийся зеленым цветом объект движется под поверхностью воды.
Во время движения объект светился зеленым светом и менял свою форму.
Фото из открытых источников
По мнению Скотта Уоринга, НЛО способны перемещаться под водой также легко, как и по воздуху. А зеленый свет исходит от двигательных установок неопознанного объекта.
Это далеко не единичный случай, когда НЛО фиксируют входящими и выходящими из океана. Многие, вероятно, помнят видео с ныряющим под воду НЛО, снятых экипажем эсминца США.
Уфолог убежден, что в местах, где обнаруживаются подобные объекты, на глубине нескольких километров могут располагаться базы пришельцев.
Некоторые исследователи считают, что эти базы не основные, а транзитные для прибывающих из космоса инопланетян.