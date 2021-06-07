Апокалиптические черты современного мира

Доктор биологических наук, один из ведущих российских специалистов в области нейронауки Татьяна Черниговская поделилась с интернет сообществом своими взглядами на развитие современного мира, с горечью отметив, что она замечает апокалиптические черты практически во всем, что происходит сейчас на планете Земля. Прогресс, когда вместо обычных появились более комфортные электровелосипеды взрослые, а в магазинах мы вместо купюр расплачиваемся пластиковыми карточками и уже давно не носим коромыслами воду даже в деревнях, говорит ученая, это далеко не истинное развитие человечества, а скорее подмена его.

В современном мире не появилось больше выдающихся ученых, скажем, Платонов или Шопенгауэров, человечество не меняется в лучшую сторону духовно, скорее наоборот. В мире все больше развиваются нервозы и психозы, появляются новые психические (как, впрочем, и физические) заболевания, связанные именно с прогрессом. Мир со страшной скоростью несется в «некуда» — техническое, а отнюдь не духовное, ускорение все более и более усиливается. Посмотрите, какими семимильными шагами развивается техника, it-технологии, генная инженерия и так далее, в то время как сам человек все более становится беззащитным и слабым.

Армия психоаналитиков, психотерапевтов и так далее во всем мире растет, клиник, занимающихся психическими расстройствами человека, становится все больше, и это печальные, если не сказать — страшные симптомы уязвимости людей перед современным прогрессом. По мнению ученого, такое выдержать будет все труднее и труднее, и, в конечном счете, выживать станут только самые «толстокожие» и «непробиваемые» люди. То есть человечество уже начало вырождаться, или, скажем так, скатываться назад в первобытную дикость. Это и есть апокалипсис, который, как говорят духовные лидеры, давно уже шагает по планете.