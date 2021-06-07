Китайские военные будут отслеживать НЛО при помощи искусственного интеллекта

До конца месяца Пентагон обещает рассекретить данные по фактам встречи с неопознанными летающими объектами (НЛО). Вряд ли это имеет отношение к инопланетянам, но факт есть факт — земная наука знает не так много о природе и физических процессах в мире, чтобы объяснить даже некоторые явления в атмосфере или сомнительные отметки на экранах радаров. В Китае также отмечают возросшую активность НЛО, определять которые собираются с помощью ИИ.

Надо сказать, что в большинстве случаев за появлениями НЛО стоит деятельность человека. И даже не просто человека, а человека в военной форме. Впервые об НЛО начали много говорить в период Холодной войны, когда стратегические противники всех мастей развивали бурную разведдеятельность и прочую активность.

В СССР начали говорить о неопознанных летающих объектах в период строительства ракетных баз стратегического назначения, что связано как с повышенной секретностью и вниманием ко всему рядом с секретными объектами, так и с понятным интересом к этим объектам со стороны противника. К концу 80-х дошло до того, что в сопровождающих ракетные проекты научных и производственных коллективах кружки сторонников НЛО стали обычным явлением.