В Канаде зафиксировали вспышку неизвестной болезни

В канадской провинции Нью-Брансуик выявили вспышку неизвестной болезни, пишет The New York Times.
Как рассказал невролог Нил Кэшман, у пациентов диагностировали быстро прогрессирующее слабоумие и психические проявления, словно головной и спинной мозг теряют контроль над телом.
«Люди встревожены. Они задаются вопросом, связано ли это с экологией или же это наследственная болезнь? К болезни приводит употребление некачественного мяса или рыбы или что-то еще? Каждый хочет знать ответы», — заявил мэр одного из затронутых вспышкой городов Айвон Годин.
Впервые заболевание обнаружили в 2015 году, с тех пор общее число случаев достигло 48, в том числе шесть со смертельным исходом. Среди симптомов специалисты называют бессонницу, нарушение двигательных функций, провалы в памяти, усталость и галлюцинации. При этом медики не могут точно установить диагноз, так как проявления недуга не имеют четкой связи друг с другом.