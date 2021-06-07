В Канаде зафиксировали вспышку неизвестной болезни

В канадской провинции Нью-Брансуик выявили вспышку неизвестной болезни, пишет The New York Times.

Как рассказал невролог Нил Кэшман, у пациентов диагностировали быстро прогрессирующее слабоумие и психические проявления, словно головной и спинной мозг теряют контроль над телом.

«Люди встревожены. Они задаются вопросом, связано ли это с экологией или же это наследственная болезнь? К болезни приводит употребление некачественного мяса или рыбы или что-то еще? Каждый хочет знать ответы», — заявил мэр одного из затронутых вспышкой городов Айвон Годин.