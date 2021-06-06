Какейбо: японская ментальная техника, которая поможет стать богаче

Как купить себе новый телефон, позволить отдых в экзотической стране или внести взнос за квартиру, не зарабатывая сотни тысяч и не попадая в банковскую кабалу? Ответ напрашивается сам собой — научиться экономить. Предлагаю вам познакомиться с японским способом умной экономии, который называется Какейбо.

Какейбо можно условно разделить на две части: внешнюю и внутреннюю. Поняв принцип внешнего Какейбо, не приняв его внутренне содержание, финансового успеха вы не добьетесь.

В переводе с японского термин «Какейбо» означает «домашняя бухгалтерия». Суть способа экономии Какейбо сводится к следующему:

Вы в деталях отслеживаете, сколько вы зарабатываете и тратите в месяц.

Все траты и расходы заносятся в специальную книгу.

При этом вы определяете, сколько денег от общих доходов и расходов вы хотите сэкономить.

Кажется, что все очень просто, и вы знали об этом способе без всяких японцев. Но, не спешите делать скоропалительные выводы, это только внешняя часть Какейбо.

Настоящее Какайбо вы должны породить в своем сознании.

Внутренее Какейбо

Достичь внутреннего Какейбо непросто. Прежде всего, вы должны перестать страдать от того, что не можете себе позволить обладать массой ненужных вещей. Сосредоточиться на том, что для вас действительно важно и ценно. Достичь внутренней убежденности, что этой вещью вы будите обладать, и для этого готовы развить в себе волю и внимание.

Инструкция по внедрению внешнего и внутреннего Какейбо в повседневную жизнь

Первый шаг по внедрению Какейбо в свою жизнь, основан четкой формулировке и ответе на 4 вопроса:

1. Сумма вашего совокупного ежемесячного дохода?

2. Сколько денег от этой сумы вы хотите сохранить?

3. Сумма трат в месяц?

4. Как вы можете уменьшить расходы?

Как вести книгу Какейбо

Для того чтобы вести бюджет в стиле Какейбо, вам понадобятся два блокнота. Один дешевый и маленький. Другой большой и относительно дорогой.

Важно! Блокноты должны быть непременно бумажные. Электронные варианты не подойдут. Вы должны все записывать своей рукой, вкладывая в этот процесс свои силы и энергию.

Большой блокнот

В большой блокнот вы будете записывать все свои доходы за месяц. Также в нем должны содержаться цифры расходов и сумма запланированных сбережений.

В большом блокноте должны быть следующие графы:

План дохода

фиксированный доход;

незапланированный доход;

План сбережений

Сколько денег вы планируете сэкономить.

План расходов

общие обязательные расходы (коммуналка, кредиты, телефон, интернет),

необходимые расходы (еда, лекарства, транспорт, бензин),

расходы на образование (тренинги, курсы, вебинары),

расходы на развлечения (бары, кино, музеи).

В эту графу также будут входить расходы на вещи (джинсы, кофты, трусы, носки)

Другое

Сюда входят все неожиданные расходы. Спонтанные покупки, дача денег в долг, ремонт бытовой техники или авто.

Лучше всего записи вести в виде таблицы, но это не обязательно. Главное, чтобы вам все было понятно, и вы не путались в цифрах.

Маленький блокнот

Маленький блокнот вы всегда носите с собой. В него вы вносите все повседневные траты, незапланированные расходы. Это необходимо, чтобы из памяти не исчезла ни одна цифра. Потом все записи из маленького блокнота переносятся в большой блокнот.

Что делать дальше

В конце первого месяца перед вами будет реальная сумма ваших трат. Все это внешнее Какейбо. Теперь пришло время перейти к внутреннему Какейбо.

Посмотрев цифры расходов, вы должны определиться, где и как их можно сократить.

Сокращение не должно быть тотальным, жить впроголодь вам не нужно. Сумма сокращения должна привести к тому, что в конце месяца у вас остается сумма запланированных сбережений.

Смысл в том, что вам непременно придется от чего-то отказаться, пусть на время, пока вы не накопите запланированную сумму.

Вам нужно контролировать себя в течение месяца, сдерживаться от спонтанных покупок и эмоциональных трат.

Например, вам поход в бар с друзьями не кончиться одной кружкой пива. Одна вечеринка и потеря самоконтроля приведут к тому, что весь план сбережений на месяц провалится. Это и есть Какейбо – пожертвовать малым удовольствием ради цели.

Разумный аскетизм. Самоконтроль. Внимание.

Попробуйте жить согласно этому принципу в течение нескольких месяцев, и посмотрите сколько денег вы сэкономите.

Р.S. Сразу прокомментирую возражения вроде этих: «Нужно больше зарабатывать, а не экономить». Спорить с этим никто не будет. Но чем больше вы зарабатываете, тем больше ненужных вещей покупаете, а желание иметь вещи, которые вам не по карману, никуда не исчезнет.

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