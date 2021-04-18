Жены по знакам Зодиака: гороскоп семейной жизни

Женщины какого знака зодиака смогут стать верными и чуткими женами.

Авантюрная, любящая, чуткая – вот некоторые из слов, описывающих жену-Овна. Они не выносят фальшивых вещей и имеют реалистичные ожидания от своих мужей. Они полны энтузиазма и прирожденные лидеры с некоторой долей упрямства.

Жены-Тельцы приложат немало усилий, чтобы сделать свой дом красивым, уютным и комфортным. Они очень преданные и надежные партнеры, но выделяются свои упрямством. Иногда они склонны перерасходовать бюджет и делать излишние покупки.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Такие жены страстные, неудержимые и стильные. Они очень быстро теряют интерес ко всему, поэтому им каждый раз нужны новые вещи, чтобы не скучать. Они немного непостоянны и любят вести глубокие и интересные беседы со своим мужем.

Рак (22 июня — 22 июля)

Мужчины с женами-Раками – самые счастливые. Они очень преданы своим мужьям и любят их безоговорочно. Такие женщины всегда будут поддерживать и отдавать приоритет своему супругу. Но их неуверенность может сделать их немного навязчивыми.

Лев (23 июля — 22 августа)

Такие женщины – это источник энергии и эмоций. Их мужья должны делать их счастливыми для здоровой супружеской жизни. Жены-Львы постоянно хотят получать комплименты и быть идеальными для своего партнера.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Жены-Девы – перфекционистки и надеются на то же самое от своих мужей. Они обладают идеальным балансом практичности и эмоций и знают, как правильно управлять семьей. Они оптимистичны и обладают отличным чувством юмора. Как партнер, они очень надежные, любящие и преданные.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Женам-Весам нужны романтика и гармония в супружеской жизни. Они хотят, чтобы их муж был в равной степени эмоциональным к этой связи. Они любят делать сумасшедшие вещи со своими мужьями, чтобы развлечь их.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Мужья жен-Скорпионов должны быть волевыми. Женщина-Скорпион страстная, эмоциональная и имеет очень нежное сердце. Она ждет эмоциональной безопасности от своего мужа.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Такие жены свободолюбивы. Они любят свою независимость и желают, чтобы все было интересно и занимательно. Они заботливые, дружелюбные и щедрые жены, которые хотят, чтобы их мужья были открытыми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Жена-Козерог – это многозадачная, веселая, энергичная, трудолюбивая и независимая женщина. Такие жены могут оставаться очень спокойными и терпеливыми в трудные времена. Они отличные домохозяйки, но иногда могут быть немного ленивыми и неопрятными.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Жены-Водолеи становятся лучшими подругами своих супругов. Они предприимчивы, независимы, умны, не любят делать однообразные вещи. Они также проявляют большой интерес к любимым вещам своего мужа.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Жены-Рыбы верны, надежны, умны и романтичны. Они очень преданы своим мужьям и иногда могут быть немного застенчивыми, что больше всего привлекает в ни, но они часто испытывают перепады настроения.

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