Эйнштейн по зодиаку! Три знака, в которых «спит» гений

Как известно, гениями чаще всего рождаются. Некоторые люди не подозревают, что имеют выдающиеся способности. Астрологи назвали три знака, в которых «спит» гений.

Эти знаки — Скорпион, Водолей и Рыбы. Таланты этих зодиаков заметны даже в повседневной жизни, а при желании получить Нобелевку для них не проблема.

Скорпион. Представители этого знака обладают сильной интуицией и высоким интеллектом, так как их планета-покровитель — Плутон. С помощью своего «шестого чувства» они умеют отделять нужную информацию и выгодно её использовать. Скорпионы тонко чувствуют эмоции людей и видят скрытые смыслы событий. Поэтому среди них много талантливых писателей и деятелей искусства. Гении среди Скорпионов: Пабло Пикассо, Михаил Ломоносов, Фёдор Достоевский.

Водолей. Подобно «родному» Урану, ум Водолеев живой и подвижный. Представители этого знака умеют анализировать ситуацию и обладают сильным любопытством. Тяга к знаниям и развитием — движущая сила гениальности Водолея. Поиск истины может стать для них смыслом жизни. Множество учёных и изобретателей были рождены под этим знаком. Гении-Водолеи: Чарльз Дарвин, Томас Эдисон, Лев Ландау.

Зодиаку кажется, будто ему мешают жить Рыбы. О них можно сказать: «Эйнштейн по зодиаку!». Притом, великий ученый действительно родился под этим знаком. Часто Рыбы «прячут» свои таланты и не дают им воплотиться, потому что не любят быть в центре внимания. Однако, многие в глубине души питают страсть к науке и искусству. Рыбам нужно вовремя начать развивать свои способности. Тогда они добьются признания и успеха. Гениальные Рыбы: Альберт Эйнштейн, Стив Джобс, Курт Кобейн.

Автор — Эльза Петрова