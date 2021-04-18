«Сложные» люди: буддизм о том, как относиться к чужим недостаткам

Не думайте о вещах подобным образом. Нет никакой пользы в том, чтобы цепляться и думать так . Вы должны отпустить это. Все следует закону кармы естественным образом, и мы ничего не можем изменить, думая подобным образом слишком много. Если члены вашей семьи плохо относятся к вам в этой жизни, то это результат или кармический кредитор ваших собственных действий в прошлом.

Мы несем ответственность за собственную карму, мы сами создали причины для любого нашего опыта. «Враги», «недоброжелатели», «зловредная родня» и т. д. — это только условия, но не причина. Более того — прошлое ушло, его больше не существует, мы не можем изменить прошлое, и мы должны его отпустить, поэтому не думайте об этом так.

Что более важно, так это то, что на самом деле в ваших руках — ваше будущее.

Таким образом, вы должны скорее породить любовь и сострадание, чтобы обеспечить (свое) счастливое будущее. Если вы думаете о недостатках других, то вы будете только сердиться и обижаться (на кого-то).