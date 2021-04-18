«Сложные» люди: буддизм о том, как относиться к чужим недостаткам

Не думайте о вещах подобным образом. Нет никакой пользы в том, чтобы цепляться и думать так . Вы должны отпустить это. Все следует закону кармы естественным образом, и мы ничего не можем изменить, думая подобным образом слишком много. Если члены вашей семьи плохо относятся к вам в этой жизни, то это результат или кармический кредитор ваших собственных действий в прошлом.
Мы несем ответственность за собственную карму, мы сами создали причины для любого нашего опыта. «Враги», «недоброжелатели», «зловредная родня» и т. д. — это только условия, но не причина. Более того — прошлое ушло, его больше не существует, мы не можем изменить прошлое, и мы должны его отпустить, поэтому не думайте об этом так.
Что более важно, так это то, что на самом деле в ваших руках — ваше будущее.
Таким образом, вы должны скорее породить любовь и сострадание, чтобы обеспечить (свое) счастливое будущее. Если вы думаете о недостатках других, то вы будете только сердиться и обижаться (на кого-то).
Подумайте о своих качествах и перестаньте думать о своих недостатках, тогда и любовь возникнет.
Если вы не можете остановить подобные мысли, подумайте о Таре и произнесите ее мантру.
Будда сказал: » Обуздайте свой собственный ум совершенным образом — это и есть Учение Будды.» Будда не сказал, — обуздайте чужой ум совершенным образом. Вы должны очистить свой собственный ум.
Если же вы цепляетесь за мысли обиды и разочарования снова и снова, то вы формируете привычку, и эта привычка проявится перед вами в Бардо (промежуточном состоянии после смерти перед новым рождением) в виде заблуждений восприятия, которое является проекцией вашего собственного ума, подобно телешоу.
То, что создает Ад — это проекции вашего собственного гнева и негодования.
Отпустите это и постарайтесь воспитать в себе любовь.
Единственное, что вы должны поддерживать-это любовь.
Тогда у вас не будет страха, и когда вы умрете, вы родитесь в высших мирах и постепенно достигнете Просветления.
Поэтому не беспокойтесь о недостатках других, скорее очистите свои собственные недостатки.
Кьябдже Гарчен Ринпоче