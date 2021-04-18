ТРЕЗВЕННИКИ ЖИВУТ ДОЛЬШЕ И ЕЩЕ 9 ЗАБЛУЖДЕНИЙ ПРО АЛКОГОЛЬ

У всех есть некий багаж житейской мудрости, которым мы, чего уж греха таить, гордимся. Особенно это касается алкоголя. Дурацкие студенческие поговорки «Вино на пиво — это диво, пиво на вино — это говно», «Пиво без водки — деньги на ветер», «Красное на белое — что же я наделала» воплощают в себе сакральное знание, на получение которого ушло никак не меньше усилий, стараний и молодости, чем на тригонометрию и сопромат.

Однако, честно признаться, многие эксперименты молодости проводились на совершенно дешевом и некачественном материале, без какой-либо системы и теоретической базы. Поэтому не стоит слепо доверять их результатам. Мы собрали самые распространенные заблуждения об алкоголе, которыми спешим с тобой поделиться.

В 2010 году было опубликовано потрясающее исследование ученых из Университета Техаса, которые на протяжении двадцати лет наблюдали около 2000 человек примерно одного возраста, часть из которых была законченными алкоголиками, часть — умеренно употребляющими, а часть — трезвенниками. Ученые собирали самую простую и неоспоримую статистику — сколько из участников эксперимента за это время умерло.

Так вот, результаты оказались просто невероятные!

В лучший мир за это время отправились 51% трезвенников, 45% конченых алкоголиков и всего 41% умеренно пьющих! «Очевидно, что умеренное употребление алкоголя является ключом к более продолжительной жизни», — разводят руками исследователи. Мы считаем, это тост!

Заблуждение 2. Сладкие напитки вызывают более быстрое опьянение

О, коварные объятия портвейна! О, двуличное красное полусладкое! Сколько раз мы клялись, что не будем повторять ошибки молодости… И большинство действительно перешло на более благородные сухие вина и чистый крепкий алкоголь.

Между тем опять же американские ученые недавно установили, что коварство сладких напитков сильно преувеличено. Участникам эксперимента (интересно, где записывают на такие эксперименты?) было предложено пить крепкий алкоголь в сочетании с обычной и диетической газировкой. Что бы ты думал? Те, кто мешал коктейли с диетической колой, опьянели гораздо быстрее, чем те, в чьих напитках был сахар. Оказалось, что сахар замедляет всасывание алкоголя в кровь!

Кстати, более тяжелое похмелье после сладких напитков — это тоже миф. На самом деле сладкие коктейли или тот же портвейн подсознательно нам кажутся вкуснее, чем кислое вино и горькая водка (наш мозг вообще предпочитает сладкий вкус всем остальным), вот и получается, что мы выпиваем больше. Как следствие — похмелье бывает тяжелее.

Заблуждение 3. Вино становится лучше с годами

«Даже если их хранить в правильном погребе в лежачем состоянии, увы, большинство вин с годами становятся плоскими и кислыми», — поясняет винный эксперт Джиль Кайм. Только очень избранные сорта красного и шампанского вина могут приобрести более интересный букет, и то это дело персонального вкуса. Ценность старого вина заключается не в том, что ему уже много лет, а в том, что оно было произведено в какой-то определенный удачный год.

В общем, даже не пытайся выдать за винтаж бутылку «Изабеллы», которая завалялась в шкафу с твоей бурной молодости.

Заблуждение 4. Градус нельзя понижать

Увы, то самое утверждение про «вино на пиво» тоже миф. На этот раз знаменитое заблуждение (которое, кстати, бытует по всему миру) проверяли немецкие ученые. Участникам еще одного бесчеловечного эксперимента предлагали пить немецкий лагер и качественное белое вино в разной последовательности, а также каждый напиток по отдельности. Главное условие — общее количество градусов должно было быть одинаковым.

Так вот, было официально установлено, что нет никакой разницы в самочувствии, если ты пьешь пиво после вина или вино после пива. И даже если ты пьешь что-то одно. Главное — соблюдать умеренность. А также следить за качеством напитков.

Заблуждение 5. Белое вино делается из белого винограда, а красное — из красного, и их лучше не смешивать

Приведем самый очевидный пример — шампанское. Настоящее шампанское делается из винограда красного цвета сорта пино нуар. Также из красного винограда делают белое шардоне.

На самом деле любой виноградный сок, если его быстро отделить шкурки, — белого цвета. Красный пигмент содержится в кожице винограда. Для того чтобы вино приобрело благородный рубиновый цвет, сок настаивают вместе со шкурками ягод.

Заблуждение 6. Алкоголь (в частности, пиво) вызывает рост живота

Еще одна отличная новость! Ученые установили, что алкоголь никак не влияет на то, набираешь ты вес или нет. У пьющих женщин даже наоборот — наблюдается некоторая потеря массы.

Алкоголь, конечно, содержит калории, однако усваиваются они гораздо хуже, чем калории от чипсов, орешков, сухариков и других классических закусок к пиву. Именно они повинны в возникновении злополучного «пивного» живота. А сам пенный напиток тут ни при чем.

Заблуждение 7. Те, кто может много пить, здоровее тех, кого сразу тошнит

Увы, гордиться тем, что ты можешь с блеском завершить алкогольный марафон не в туалете, а в относительно здравом уме и твердой памяти, не стоит.

На самом деле пониженная чувствительность к алкоголю — это первый признак надвигающегося алкоголизма. Твой организм уже не воспринимает алкоголь как яд. Нормальная здоровая реакция — это как раз тошнота или погружение в крепкий здоровый сон.

Заблуждение 8. Если поесть перед тем, как выпивать, то не опьянеешь

На самом деле, если выпивать на сытый желудок, ты достигнешь того же состояния опьянения от 100 грамм водки, что и в голодном состоянии. Но медленнее. Таким образом, выпить получится больше. И в итоге ты напьешься гораздо сильнее, чем если бы совсем ничего не ел. Вот такой парадокс!

Заблуждение 9. Алкоголь убивает нервные клетки

А нервные клетки не восстанавливаются! Ну ладно, ничего он не убивает, все твои нейроны остаются на месте после продолжительной пьянки.

Однако алкоголь действительно замедляет создание нейронных связей. Таким образом, выпив, ты меньше тревожишься, а расслабляешься и наслаждаешься жизнью. Правда, за это придется заплатить ухудшением твоей способности к обучению и, возможно, даже провалами в памяти, а также возвращением всех тревожных мыслей в двойном объеме, едва ты перестанешь пить.

Заблуждение 10. Алкоголь согревает

Какой русский не выпивал рюмку водки «для сугрева»! Между тем на самом деле алкоголь действует прямо противоположным образом. Он вызывает прилив крови к коже и временное ощущение тепла. Однако при этом твое тело более активно отдает то самое ценное тепло и начинает мерзнуть еще больше. Но ты этого, возможно, уже не чувствуешь, так как алкоголь снижает тревожность и неприятные ощущения.

Именно поэтому зимой бездомные так часто получают обморожения, а то и замерзают насмерть, пытаясь согреться алкоголем.

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