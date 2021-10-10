Женщины, которые приносят счастье: какие они?

Женщина может сделать мужчину великим. Богатым. Знаменитым. И в истории много таких примеров, когда женщина помогала мужчине добиться невероятного успеха. Или просто спасала его от гибели, физической и творческой. Женщина обладает огромным влиянием на мужчину, кто бы что ни говорил, Когда-то абсолютно все мужчины были рождены женщиной. Они начали свой путь у нее в животе, не так ли? И потом большинство мужчин лежали в объятиях женщины и питались ее молоком. А она их мыла, одевала, лечила, гладила, целовала, согревала, купала… Поэтому женщина мужчине может дать так много! Когда-то она дала ему жизнь…
Судьбоносная женщина
Рядом с Толстым была его жена Софья Андреевна. У них были сложные отношения, но что было бы с писателем, если бы не жена? Он был натурой сложной, противоречивой, страстной. Он не так уж берег свою жизнь и свои деньги; на войне проявлял отчаянную храбрость, целое состояние в карты проиграл, не мог противиться страстям… А с женой он прожил долго. Написал лучшие свои произведения, — так и Достоевский в браке с Анной Сниткиной стал счастливым. Настолько, насколько может стать счастливым бывший каторжник, игрок, эпилептик с тяжелым характером… Сальвадор Дали стал богат и знаменит рядом с Галой, которая жила с ним в бедности сначала. Иногда на обед ничего не было, кроме морских ежей, которых они ловили прямо руками.
Наполеон считал, что всеми победами он обязан своей ветреной Жозефине. Агата Кристи указала своему молодому, намного моложе ее, мужу на холм и посоветовала начать раскопки. И муж ее из безвестного археолога стал ученым с мировым именем: именно под этим холмом оказалось древнее богатейшее захоронение… Можно долго-долго приводить примеры. Счастлив тот, кому досталась мудрая жена. Женщина, приносящая счастье.
Первый признак, который указывает, что это ваша «счастливая женщина» — вам хочется немедленно для нее что-то сделать хорошее. Что-то ей дать. А если дать нечего, как бедному Сальвадору Дали или Достоевскому, хочется поддержать эмоционально. Дать свою поддержку. Мысленно обнять и никогда не выпускать из объятий.
На эту женщину хочется смотреть и смотреть. Она буквально приковывает взгляд. Вроде ничего нет в ней особенного, но невозможно не глядеть на нее. Все в ней мило и знакомо сердцу: и улыбка, и манеры, и жесты. Мужчина смотрит и не может насмотреться. Тепло у него на сердце.
Этой женщине хочется рассказать о себе. Недаром оригинал Толстой даже свой интимный дневник дал прочитать невесте. Может, этого и не стоило делать, дневник на самом деле был «интимным». Но порыв понятен: такой женщине хочется раскрыть душу и быть до самого конца искренним. Рассказать ей и детство, и отрочество, и юность…
От такой женщины исходит энергия. Тепло. Внутренняя сила, даже если она выглядит хрупкой и слабой. И эта энергия делает ее богиней в глазах мужчины. Может быть, это архетип богини-матери, кто знает? Только мужчина может это ощутить и почувствовать.
Такой женщине не надо ничего объяснять. Она понимает вас с полуслова. И может немедленно оказать помощь, дать дельный совет, подсказать решение. Так Гала сказала Дали: «надо продавать эти картины совсем за другие деньги. Продавать богачам. Так вы и сами станете богатым!». Так и вышло. Или вот — надо раскапывать именно тот холм, на который указала такая женщина. Там сокровища!
Если встретилась такая женщина в жизни — мужчина все преодолеет и всего добьется. Это мощная поддержка, огромный ресурс. А может быть, вы именно такая женщина? Просто ваш мужчина еще не появился? Или не заметил свой счастливый шанс, который выпадает раз в жизни? Такие женщины не остаются в одиночестве, — рано или поздно им встречается тот, кому они нужны как воздух. И они познают счастье быть вместе.
Автор Анна Кирьянова