Женщины, которые приносят счастье: какие они?

Женщина может сделать мужчину великим. Богатым. Знаменитым. И в истории много таких примеров, когда женщина помогала мужчине добиться невероятного успеха. Или просто спасала его от гибели, физической и творческой. Женщина обладает огромным влиянием на мужчину, кто бы что ни говорил, Когда-то абсолютно все мужчины были рождены женщиной. Они начали свой путь у нее в животе, не так ли? И потом большинство мужчин лежали в объятиях женщины и питались ее молоком. А она их мыла, одевала, лечила, гладила, целовала, согревала, купала… Поэтому женщина мужчине может дать так много! Когда-то она дала ему жизнь…

Судьбоносная женщина

Рядом с Толстым была его жена Софья Андреевна. У них были сложные отношения, но что было бы с писателем, если бы не жена? Он был натурой сложной, противоречивой, страстной. Он не так уж берег свою жизнь и свои деньги; на войне проявлял отчаянную храбрость, целое состояние в карты проиграл, не мог противиться страстям… А с женой он прожил долго. Написал лучшие свои произведения, — так и Достоевский в браке с Анной Сниткиной стал счастливым. Настолько, насколько может стать счастливым бывший каторжник, игрок, эпилептик с тяжелым характером… Сальвадор Дали стал богат и знаменит рядом с Галой, которая жила с ним в бедности сначала. Иногда на обед ничего не было, кроме морских ежей, которых они ловили прямо руками.

Наполеон считал, что всеми победами он обязан своей ветреной Жозефине. Агата Кристи указала своему молодому, намного моложе ее, мужу на холм и посоветовала начать раскопки. И муж ее из безвестного археолога стал ученым с мировым именем: именно под этим холмом оказалось древнее богатейшее захоронение… Можно долго-долго приводить примеры. Счастлив тот, кому досталась мудрая жена. Женщина, приносящая счастье.