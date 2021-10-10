Над женщиной легко посмеяться… Мысли о любви, красоте и принятии

Над женщиной легко посмеяться. Обсудить ее нелепую одежду, скажем. А на этой даме одежда была нелепая: черные колготки и лаковые туфли на высоченном каблуке. Это в жару сорокаградусную. И кофточка с отливом вроде шелковой с белым воротничком.

Про настоящую близость

И кудри у нее были обильно залиты лаком — прическа такая. И губы накрашены ядовито-красной помадой. И все лицо накрашено, и ресницы приклеены. И ридикюль на коленях.

И она сидела в позе фараона на шезлонге, держала коктейль в руке манерно. И ей было очень, очень жарко, наверное, но она старалась терпеть — она приехала в отель с мужчиной.