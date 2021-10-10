Учёные рассказали о самой загадочной силе природы

Специалисты говорят о том, что гравитация – это фундаментальное явление. Оно невероятно мощное и за счет этого без проблем может приводить к искривлениям, которые возникают в ткани пространства-времени. Без гравитации не могла бы существовать жизнь, ведь именно она удерживает все в нашей Вселенной на своем месте. Это явление стало причиной формирования Солнечной системы. Также гравитация влияет на ядерный синтез, который происходит внутри звезд.

Об этом сообщает Science Focus.

В то же время ученые еще далеко не до конца изучили это невероятное природное явление. Гравитация считается одной из основных сил природы и является одновременно с этим свойством материи. К примеру, вся материя имеет свойство притягиваться друг к другу. Чем больше ее будет, а расстояние между материей будет меньше, тем выше будет сила притяжения. Отличительной чертой гравитации от электромагнетизма считается то, что она может только притягивать материю и никогда ее не отталкивает.