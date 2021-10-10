У 10-летней девочки из Мексики IQ выше, чем у Эйнштейна и Хокинга

Адхара Перес Санчес, которой исполнилось всего 10 лет, смогла набрать при прохождении теста IQ 162 балла. Такой показатель даже выше, чем у Хокинга и всем известного Эйнштейна. Уже сегодня девочка собирается стать настоящим космонавтом когда вырастет и затем заняться колонизацией Марса.

Об этом сообщает Daily Star.

Адхара умела читать уже в три года. Тогда же она занялась изучением алгебры и начала собирать пазлы огромного размера. В школе никто из сверстников не понимал девочку, поэтому остальные дети старались держаться в стороне. Они считали, что Адхара крайне странная, ведь она очень много времени уделяла учебе, а на переменах изучала таблицу Менделеева.