Раскрыта тайна «разрезанного» пополам камня в Саудовской Аравии

Камень, который находится в Саудовской Аравии, разрезан пополам. Он уже долгое время интересует специалистов и, возможно, им наконец-то удалось разгадать его тайну. Сторонники теории заговора утверждают, что в этом замешаны инопланетяне и их лазеры, но объяснение может быть более простым и научным.

Об этом сообщает Mail Online.

Скальное образование Аль-Наслаа представляет собой валун огромного размера, который находится рядом с оазисом Тайма и располагается на территории северо-западной Саудовской Аравии. Высота скалы достигает 10 метров, а ширина составляет 7,6 метра. На валуне присутствует множество наскальных рисунков, которые демонстрируют человека на лошади.