Археологи расшифровали надписи на глиняных табличках Дария Великого

Специалистам из Ирана удалось расшифровать тексты, которые были обнаружены на глиняных табличках. Их создали во времена правления персидского царя Дария Великого. Как удалось установить, это оказалась всего лишь своеобразная «бухгалтерская документация», которая подтверждает, что зарплата рабочим в то время выдавалась действительно серебром.

Об этом сообщает Tehran Times.

Эксперты исследовали 33 таблички из глины, которые применялись для архивов сокровищницы, принадлежащей империи Ахеменидов. Большая часть надписей была сделана тогда, когда правил третий персидский царь Дарий Великий. Исследование оказалось проблематичным в связи с тем, что все надписи были сделаны на эламском языке, который на сегодняшний день считается мертвым.