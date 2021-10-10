На краю пространства и времени случайно нашли две галактики

Некоторое время назад астрономы совершили невероятное открытие. Они обнаружили на краю наблюдаемой Вселенной две совершенно новые древние галактики. Результаты проведенного исследования были опубликованы в научном журнале Nature. Ученые отмечают, что данные галактики на протяжении долгого времени были спрятаны за слоем космической пыли, поэтому их не удавалось обнаружить.

Скрытые галактики REBELS-12-2 и REBELS-29-2 образовались примерно 13 миллиардов лет назад, спустя около 800 миллионов лет после того, как произошел Большой взрыв. Специалисты считают, что рядом с ними могут находиться и другие объекты, которые появились еще раньше. Если получится их обнаружить, то они помогут больше узнать о зарождении Вселенной и том, как именно она в самом начале развивалась.

Японские астрономы занимались изучением соседних галактик, которые считаются более молодыми и зафиксировали призрачные спектральные сигналы. Пыльные древние галактики были открыты совершенно случайно.