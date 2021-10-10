На краю пространства и времени случайно нашли две галактики

Некоторое время назад астрономы совершили невероятное открытие. Они обнаружили на краю наблюдаемой Вселенной две совершенно новые древние галактики. Результаты проведенного исследования были опубликованы в научном журнале Nature. Ученые отмечают, что данные галактики на протяжении долгого времени были спрятаны за слоем космической пыли, поэтому их не удавалось обнаружить.
Скрытые галактики REBELS-12-2 и REBELS-29-2 образовались примерно 13 миллиардов лет назад, спустя около 800 миллионов лет после того, как произошел Большой взрыв. Специалисты считают, что рядом с ними могут находиться и другие объекты, которые появились еще раньше. Если получится их обнаружить, то они помогут больше узнать о зарождении Вселенной и том, как именно она в самом начале развивалась.
Японские астрономы занимались изучением соседних галактик, которые считаются более молодыми и зафиксировали призрачные спектральные сигналы. Пыльные древние галактики были открыты совершенно случайно.
Ёсинобу Фудамото вместе со своими коллегами в рамках специальной программы ALMA, получившей название Reionization-Era Bright Emission Line Survey (REBELS), занимались исследованием 40 светящихся галактик, которые возникли практически сразу же после образования Вселенной. Более детальные исследования действительно подтвердили то, что ученые обнаружили грани тех космических объектов, которые ранее были науке неизвестны.