Застолье с Чеховым. Как писатель проводил время за столом и что советовал есть любителям долгих бесед

В 1898 году Антон Павлович Чехов покупает участок земли в Ялте. Тогда это был заброшенный виноградник, на месте которого уже давно ничего не росло. Писатель твёрдо уверен, что превратит это место в «новое родовое гнездо», в котором найдётся место всем. В 1899 году он въезжает в свой новый построенный дом, что впоследствии нарекли «белой дачей».

Кто только не был у Чехова с 1899-1904 года. Здесь гостил и Максим Горький, который находился в это время в гонениях за революционный настрой. Неоднократно приезжал Иван Бунин и давний друг Чехова путешественник и краевед Владимир Гиляровский. Центром всеобщего веселья всегда был Антон Павлович, который позже напишет:

«Я положительно не могу жить без гостей»

Чаепитие начала 20-ого века

Надо сказать, что рассказы Чехова довольно часто пестрят застольными сценами и описанием различных блюд. Сам Антон Павлович был в еде скромен (в Ялту он переехал по наставлению врачей), а вот его герои всегда плотно трапезничали. В семье Чеховых садились за стол все вместе. Стол в шутку прозвали «сороконожкой», потому что он был раздвижной и вмещал большое количество людей.

Перейдем к описанию застолий, которые мы взяли из замечательного рассказа “Сирена”:

«Самая лучшая закуска, ежели желаете знать, селедка. Съели вы ее кусочек с лучком и с горчичным соусом, сейчас же, благодетель мой, пока еще чувствуете в животе искры, кушайте икру саму по себе или, ежели желаете, с лимончиком, потом простой редьки с солью, потом опять селедки, но всего лучше, благодетель, рыжики соленые, ежели их изрезать мелко, как икру, и, понимаете ли, с луком, с прованским маслом… объедение! Но налимья печенка — это трагедия!»