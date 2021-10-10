Какая женщина в окружении мужчины вдохновляет его на успех– точные слова Зигмунда Фрейда

Женщины играют важную роль в жизни мужчин. Они мотивируют и вдохновляют на успех. Однако так считают не все. Большинство психологов убежденны, что мужчина успешен сам по себе – от рождения. Стоит только пробудить талант и начать действовать.

И в первом и во втором убеждении есть доля правды. Как говорится, “на вкус и цвет товарища нет”. Зигмунд Фрейд считал так, на успех мужчины влияет несколько факторов: воспитание, окружение и трудолюбие.

Австрийский психолог был уверен, что именно любовь матери способна превратить мальчишку в настоящего мужчину, со здоровыми ценностями и трезвым взглядом на мир. Многие полагают, что воспитанием мальчика в семье должен заниматься исключительно отец.

Фрейд считал иначе, значение матери в жизни сына гораздо больше, чем кажется. Почему? Мама – это первая женщина для будущего мужчины! Если она строга и не ласкова к своему сыну, то ему будет трудно построить отношения с женщинами. Как не странно, чем строже и грубее мать, тем больше шансов у мальчика стать женоненавистником. Зигмунд был убеждён, что самую важную роль в формировании сильной личности играет мать.

Дети становятся копией своих родителей. Если мальчик видит, как отец одаривает мать любовью, заботой и подарками, то в будущем будет поступать также со своей женой. То же самое работает и в обратном направлении.

Для наглядности приведу пример. Бывшая подруга моей жены вместе сыном, какое-то время жила у нас в доме. Дело в том, что у мужа прогорел бизнес – он ушёл в длительный запой и превратился в настоящего “зверя”.

Он не смог смериться с неудачей! Вместо того, чтобы думать как исправить ситуацию – он потянулся к бутылке. Жить с ним стало настолько невозможно, что жена сбежала от его буйства к нам домой. Самое печальное в этой истории то, что сын вырос полной копией своей отца.

Я не хочу сказать, что заниматься воспитанием должна исключительно мать – нет! В воспитании ребёнка должны учавствовать оба. Нужно на своём примере показывать детям, что такое здоровые и правильные отношения.

Зигмунд Фрейд был сказал следующее:

Человек, который был бесспорным любимцем своей матери, через всю свою жизнь проносит чувство победителя и уверенности в удачу, которые нередко приводят к действительному успеху.

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