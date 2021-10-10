В ИЗРАИЛЕ ПРОВЕЛИ ЛЮБОПЫТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: У ЧЕЛОВЕКА ВЗЯЛИ КАПЛЮ КРОВИ…

Вот бактерии, они медленно движутся, а вот макрофаги, кровяные тельца обязанность которых, следить за чистотой крови.

Они как санитары-дезинфекторы. Такая у них миссия — удалять всё чужеродное.

Но… Какие-то они спящие. Бактерии беспечно двигаются, как по бульвару во время вечерней прогулки, а макрофаги спят. Они их не видят.

И вот в это время испытуемому включают смешной фильм, комедию, и у него начинает улучшаться настроение. И вот дальше начинается самое интересное. Макрофаг внезапно просыпается и немедленно приступает к исполнению своих прямых служебных обязанностей. Он подкатывает к бактерии и с аппетитом начинает заглатывать её. Быть может, пришло время обеда, и он почувствовал недюжинный аппетит, но…

а самом деле всё намного интересней.

Связь «Сознание-Тело», давно обсуждается и есть много доказательств этому.

Но в этом исследовании интересно то, что клетки иммунной защиты очень чутко реагируют на наше настроение. И это ещё не всё.

Отметим важную вещь:

«Капля крови была отделена от своего хозяина. Хозяин в это время сидел в другой комнате, и его настроение каким-то непостижимым образом воздействовало на каплю крови, которая находилась в другой комнате».

Значит есть некие информационные каналы, по которым волны сознания могут оказывать влияние на объект, находящийся вдали от самого источника сознания.

Но у этого исследования есть и другая сторона. Испытуемому включали фрагменты из фильма ужасов. И что же?

В то же самое время в капле крови стали происходить диковинные вещи. Тут уже активизировались… бактерии!

Они вдруг ожили, взбодрились, и как-то внезапно их стало больше. И они начали хозяйничать будто у себя дома.

И даже стали нападать на макрофагов. Те стали «пятиться» и разбегаться в разные стороны. Кто успел, разумеется.

Принцип ясен: состояние сознания — важнейший фактор поддержания нашей внутренней экологии. И не только нашей.

Ведь волны сознания, как мы отметили выше, начинают распространяться в окружении и оказывать влияние на отдаленные клетки собственной крови.

И не только собственной.

Ведь мои дети и родственники — это моя кровь.

Значит, моё настроение влияет на состояние макрофагов моих детей, где бы они ни находились — рядом или в на другом континенте. Значит, моё состояние сознания причастно к, так сказать, «родовому иммунитету».

Попутно вспоминается забавная история. Её рассказал один пациент, часовой мастер.

Работа эта, как мы знаем, очень точная, требует большого внимания и точных действий.

Но вот иногда во время работы у него начинал дёргаться указательный палец левой руки. Ясно, что в этом состоянии работать невозможно.

Как поступает он?

Нет он не делает массаж пальцу, не пьёт магний для снятия спазмов, не даёт отдых руке.

Он берёт телефон и звонит матери, которая живёт далеко-далеко, за тысячи километров.

Вы думаете, он просит её совета, как убрать надоедливую дрожь?

Ошибаетесь.

Давайте послушаем, что он говорит:

«Мама, вы опять переживаете за меня! Прекратите волноваться, а то я не могу работать!».

Если даже лёгкое волнение матери способно вызвать неправильности в физиологии её сына, то что говорить о больших потрясениях.

Отсюда мы делаем важный шаг в понимании сути вещей.

А вывод прост:

Прежняя формула: «Это моя жизнь, что хочу, то и делаю с ней» безнадёжно устарела.

«Наше состояние сознания ответственно за состояние иммунитета наших детей, родственников и близких», вот как теперь надо понимать жизнь.

Значит, надо найти способ создания эйфории, радости, счастья, и желательно создавать его в наибольшем количестве.

Становится понятен и феномен Нормана Казинса, вылечившегося с помощью смеха от неизлечимой смертельной болезни.

Размышления привели Нормана Казинса к очевидной мысли: если отрицательные эмоции, угнетая эндокринную систему, являются «провокаторами» заболеваний, то эмоции положительные, активизируя ее деятельность, могут стать «стимуляторами» выздоровления.

Причем каждый человек обладает очень простым и доступным средством исцеления – смехом.

Старая поговорка: «Смех – лучшее лекарство» обретала под собой физиологическую основу.

В 1976 г. Норман Казинс издал автобиографическую книгу «Анатомия болезни (с точки зрения пациента)», которая буквально произвела взрыв. Опираясь на собственный опыт, автор показал, что положительное эмоциональное состояние может вылечить даже от тяжёлой болезни.

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