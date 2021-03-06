Женщина перенесла клиническую смерть и поведала о загробной жизни

Женщина перенесла клиническую смерть после автокатастрофы и рассказала о своих видениях загробной жизни. Об этом сообщает издание Express.

Женщина по имени Элен (Elaine) попала в серьезное ДТП. В результате она перенесла временную остановку сердца. О своих видениях женщина написала в Фонд исследования посмертного опыта.

Элен утверждает, что прежде, чем она вернулась к жизни, она ощутила себя единым атомом в абсолютной пустоте.