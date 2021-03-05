Кшиштоф Яцковский о будущем, о геополитике и о войне на Ближнем Востоке

Как сообщили в понедельник, 1 марта 2021-го года DW, NY Times и все прочие важные СМИ, Иран, похоже, отказывается от ядерных переговоров с США: Тегеран отказался от встречи с США и несколькими европейскими странами по поводу возобновления ядерной сделки 2015 года, призвав Вашингтон отменить свои сокрушительные санкции. Вашингтон в воскресенье заявил, что «разочарован».

Естественно, свое разочарование Белый дом будет переживать не молча, медитируя на стены Овального кабинета, так что какие-то действия вскоре последуют. Может, это будет систематическая аннигиляция иранских баз в Сирии, может Ирану добавят санкций еще, может даже придется потопить пару иранских танкеров, в нарушение санкций таскающий нефть в Китай и в Венесуэлу. Будущий конфликт очевиден и неизбежен, так что сегодня пару слов про этот конфликт решил сказать господин Кшиштоф Яцковский.

В последних нескольких роликах знаменитый польский парапсихолог вангует по фотографиям, пытаясь вчитаться в мысли ведущих мировых политиков, поэтому на этот раз в качестве инструмента Кшиштоф использовал фото премьера Израиля. Вот что он сообщил в этом ролике:

Я чувствую, что если это начнется, Россия и Китай не захотят вмешиваться и Иран не получит никакой помощи, во всяком случае, на первом этапе. Этот конфликт трудно вызвать, поскольку великие державы его, как могут, смягчают. Пока Иран не спровоцируют или Иран не спровоцирует, конфликт создать будет непросто, но на мой взгляд вопрос Ирана и Сирии открыт. Боюсь, конфликт там может начаться в любой момент. Физически Европу это не коснется, но что-то будет влиять на регионы, которые окажутся вовлечены в конфликт.

Все может начаться с уничтожения какого-то важного нефтяного месторождения (Иран или Сирия), но это будет как бы причина официо и взрыв будет символическим, последствия будут преувеличены. На самом деле там произойдет что-то еще и вот это событие будет достаточно серьезным, чтобы вызвать конфликт. Если конфликт на Ближнем Востоке начнется, он начнется не с Израилем, а между двумя другими странами, одна из которых будет атакована на границе – возможно, на границе с Саудовской Аравией.

Есть некий «пакт», о котором думает сейчас Биньямин Нетаньяху. Пакт определенно включает Саудовскую Аравию и ряд важных стран Ближнего Востока. Когда они вступят в пакт, Ближний Восток сможет создать союз государств по типу ЕС. Союз будет настолько сильным, что сможет всем диктовать свои условия. Но эта попытка объединить государства где-то застряла и этот джентльмен (Нетаньяху) сейчас думает о каком-то решении в ООН.

США самоустранились, когда Трамп демонстративно ушел из Сирии. У меня сложилось впечатление, что Израиль сейчас оказался один в этой ситуации, и США не будут вмешиваться в регион сами по себе без согласия Израиля. Тем самым у Израиля будет больше пространства для маневра и принятия решений. Европа тоже исключается из игры. Как думает Нетаньяху – вызванный чумой кризис выключает Европу где-то на 8 лет. Европе грозит банкротство и в дела на Ближнем Востоке она не будет вмешиваться.

Европа ослабила себя в социальном и политическом плане – она ​​практически перестала быть в мире какой-то глобальной силой. Европа может быть ввергнута в такую ​​глубокую экономическую депрессию, что крупные корпорации/холдинги будут массово скупать промышленность и делать крупные инвестиции. Все это будет выглядеть как «помощь», но оказание этой псевдопомощи невозможно без ведома европейских политиков.

Европу сейчас вообще все бросили. Ушла Англия, больше нет прежней поддержки США. Нетаньяху знает, что Европа терпит поражение, что вся эта история с пандемией сильно на неё повлияет и сделает возможным создание чего-то вроде Арабского Союза, который будет уже диктовать всем свои условия в такой ситуации.

У Нетаньяху нет позитивного мышления о Европе – скорее тактика, чтобы ослабить ее. Это довольно странно, поскольку Израиль – союзник США, а США – союзник Европы. Тем не менее, Нетаньяху думает о Европе как-то мрачно. Я не чувствую, что он думает о каком-то конфликте – у него в голове тактика, а не черные сценарии.

Так же Нетаньяху думает о нынешнем президенте США – о том, что у команды президента США осталось мало времени, чтобы сделать нечто важное. У меня такое впечатление, что ранее Трамп с чем-то согласился, слово не сдержал и теперь Нетаньяху ждет действий от новой администрации.

Нам трудно сейчас сказать, является ли все это ясновидением или просто блестящей аналитикой, но в целом господин Яцковский говорит все правильно: пока Европа боролась за толерантность, РФ вставала с колен, а США продвигали демократию, на ближнем Востоке люди построили города из Нового Дивного Мира:

Попутно Саудовская Аравия и ОАЭ давно вкладывают деньги в технологии и современное производство при том, что в Израиле все это давно уже есть, так что создание “Ближневосточного ЕС” – это очевидная перспектива.

И этой перспективе определенно мешают дикари в Тегеране, стремящиеся получить ядерную дубинку и всю эту футурологию прихлопнуть одним махом. Естественно, Европа этих дикарей поддерживает, поскольку, если на Ближнем Востоке всё будет развиваться при текущих тенденциях – лет через пять “Рафали” никому не будут нужны, как никому уже не нужны “Пежо” и “Рено”. Поэтому покончить с режимом мулл и включить Иран в свой пакт в интересах всех стран региона и вопрос только кто там все возглавит: Израиль или Турция. Пока все указывает на то, что главным будет Израиль.

Интересное замечание Кшиштофа на предмет начала конфликта на границе Саудовской Аравии. В своем недавнем материале о войне Гога и Магога israel365news.com пишет следующее:

И Всевышний явится им, и стрелы Его вспыхнут, как молния; Мой Всевышний затрубит в шофар и шествовать будет в бурях полуденных. Захария 9:14

Раввин Бар Лейб объяснил, что еврейское слово תֵּימָן (Тайман) переводится здесь как «буря», но на самом деле оно означает «Йемен».

«Война Гога и Магога начнется из Йемена», – недвусмысленно заявил Бар Лейб, цитируя этот стих, прочитанный перед последними звуками шофара Рош ха-Шана, в качестве своего источника. «Третий взрыв исходит прямо из «уст Самого Бога во всей Его славе». Последняя война между Эдомом, западным миром, и Персией, то есть Ираном, не будет сосредоточена против Израиля. Бог «пошлет стрелу» в Йемен, туда, где эта война начнется».

Таким образом мы уже имеем как бы два указания на Йемен.

Наконец, смотрим и читаем сообщение richardsilverstein.com:

Израиль столкнулся с самым серьезным кризисом загрязнения прибрежных районов в своей истории. Огромное количество нефти и дегтя вымыло на берег на всем пути от далекого северного побережья до Газы на юге. Никто не может наслаждаться пляжами или плавать в Средиземном море. Повреждение будет длиться годами, и его необходимо тщательно очищать вручную. Морские животные выброшены на берег, покрытые слизью. Морские черепахи погибли вместе с китом, выброшенным на берег израильского побережья. Вскрытие обнаружило в его легких черный материал, соответствующий разлитой нефти.

Виновник – греческий нефтеналивной танкер Minerva Helen, у которого произошел сбой в работе, вызвавший массивный слив, загрязнив воду. Израильские власти наложили запрет на то, чтобы владельцы судна не пытались уничтожить улики. После аварии танкер вернулся в порт Александрии. Позже он покинул порт и сейчас плывет по западному Средиземноморью, направляясь в Картахену, Испания.

אסון הזפת בחופים | אחת החשודות בזיהום – מכלית שנמצאת בבעלות יוונית והייתה מעורבת בעבר באירוע דליפת נפט בקופנהגן. מינרווה: «אנחנו לא המקור לדליפה בישראל». @Yoav__Zehavi ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/kqI8h9VQps— כאן חדשות (@kann_news) February 22, 2021

А теперь вспоминаем известную карту иллюминатов про нефтяное загрязнение, которое будет предварять собой начало Третьей мировой войны:

Возможно, что карта иллюстрирует как раз этот инцидент. Или нечто подобное, но в гораздо большем масштабе скоро будет еще. А после этого начнется война, так что следим за развитием событий.

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