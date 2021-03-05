Явление Иоанна Кронштадского 27 февраля 2021-го года, Александро-Невская Лавра

3 марта 2021-го года на канале Ирины Глотовой было выложено сенсационное видео о явлении Иоанна Кронштадского на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры, в Санкт-Петербурге. Событие произошло 27 февраля 2021-го года.
Очевидцем явления стал молодой человек по имени Клауд Роммель, работающий при лавре смотрителем кладбища. Рано утром он встал на обход и внимание Клауда привлек яркий свет возле одной из могил. Клауд решил, что это что-то жгут хулиганы, взял в руки дубинку и пошел разбираться. Однако, когда он приблизился к свету, то понял, что сильно ошибался – светом оказался светящийся человек, в котором Клауд узнал Иоанна Кронштадского.
В руках Иоанна было Евангелие, которое светилось особенно ярко и он двигался по направлению к выходу с кладбища. Шокированный происходящим Клауд потянулся за телефоном, чтобы все это снять и потом, когда он это будет рассказывать, его не приняли за дурачка. В этот момент раздался какой-то хлопок и Иоанн исчез, оставив после себя только торчащую из воды фотографию:
Клауд поднял фотографию за торчащий уголок и был поражен материалом, из которого она состояла – она как бы тянулась за рукой хвостом из мелких фрагментов, которые потом собирались в одно целое, когда рука останавливалась. Тогда Клауд схватил фото двумя руками и стал запоминать, после чего решил снять все еще и на телефон. Но, когда он его достал телефон фото распалось на фрагменты и исчезло, поэтому дальше парень все рисовал по памяти, пока не забыл:
Фото представляло собой групповой портрет в стиле фотографий, которые делали ателье начала прошлого века. Каждый человек на фото был подписан своим именем. Внизу фото была надпись на старославянском:
ПОСЛАНИЕ Спасение России КАКОВЕДИ… лето
Несколько раз подряд Клауд читает послание на 28:30
Как расшифровать это непонятное слово, что значат эти люди на фотографии, о чем хотел сказать Иоанн и почему он просто не сообщил все вслух, а оставил головоломку – этого мы не знаем. Единственное, что мы можем сказать, давно интересуясь такого рода явлениями – на “отца Иону”, “луганских старцев” и прочие проделки специальных служб это непохоже. Если это подделка и вброс, то какой-то супер-уровень, так что все похоже на правду. Но правду о чем?
Очевидно о том, что этим, скорее всего, летом, в России произойдут какие-то очень, очень серьезные вещи, предупредить о который и пришел Иоанн Кронштадский. Тогда же станет понятной и оставленная им анаграмма. Но что это будут за перемены, хорошие или плохие – тут мы не знаем, остается только следить за развитием событий.