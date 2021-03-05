Явление Иоанна Кронштадского 27 февраля 2021-го года, Александро-Невская Лавра

3 марта 2021-го года на канале Ирины Глотовой было выложено сенсационное видео о явлении Иоанна Кронштадского на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры, в Санкт-Петербурге. Событие произошло 27 февраля 2021-го года.

Очевидцем явления стал молодой человек по имени Клауд Роммель, работающий при лавре смотрителем кладбища. Рано утром он встал на обход и внимание Клауда привлек яркий свет возле одной из могил. Клауд решил, что это что-то жгут хулиганы, взял в руки дубинку и пошел разбираться. Однако, когда он приблизился к свету, то понял, что сильно ошибался – светом оказался светящийся человек, в котором Клауд узнал Иоанна Кронштадского.

В руках Иоанна было Евангелие, которое светилось особенно ярко и он двигался по направлению к выходу с кладбища. Шокированный происходящим Клауд потянулся за телефоном, чтобы все это снять и потом, когда он это будет рассказывать, его не приняли за дурачка. В этот момент раздался какой-то хлопок и Иоанн исчез, оставив после себя только торчащую из воды фотографию: