Антарктида – это защитная крышка над главной базой инопланетян?

С 26 февраля 2021-го года все мировые СМИ зачем-то следят за гигантским айсбергом, отколовшимся от Антарктиды и про этот айсберг уже по нескольку раз написали все, кому не лень. Ситуация там действительно неординарная, поскольку с подобного растрескивания ледяного шельфа Антарктиды начинается известный фильм-катастрофа “Послезавра”, однако, на это СМИ как-то не обращают внимания и просто пишут и пишут:

И вот, среди всего этого нагромождения информационного мусора появился ролик тетеньки, которая совершенно ничего не понимает в айсбергах, но хорошо ориентируется в Библии и в апокрифах. И она обращает внимание публики на очень странные параллели между этим айсбергом и Книгой Еноха. Цитата:

И я пошёл далее к югy, котоpый гоpит день и ночь – тyда, где находятся семь гоp из дpагоценных камней,- тpи к востокy и тpи к югy: и именно те, котоpые к востокy, одна из цветных камней, и одна из пеpловых камней, и одна из сypьмы; а те, котоpые к югy, из кpасных камней.

Сpедняя же, достигавшая до неба, как пpестол Божий, была из алебастpа, и веpшина пpестола из сапфиpа. И я видел пылающий огонь, котоpый был во всех гоpах. И я видел там одно место по тy стоpонy великой земли: там собиpались воды.

И я видел глyбокyю pасселинy в земле со столбами небесного огня; и я видел междy ними ниспадающие столбы небесного огня, котоpые нельзя было сосчитать ни в напpавлении к веpхy, ни к низy. И над тою pасселиной я видел одно место, котоpое не имело ни небесной твеpди над собою, ни земного основания под собою; на нём не было ни воды, ни птиц, но это было пyстое место.

И теперь возникает вопрос: если идти к Югу и наткнутся там на пустынную землю, где горы из алебастра, где нет ничего живого, где начинаются ветры и заканчиваются источники вод, где в небо бьют столбы света – что это будет за земля?

Всё, описываемое Енохом как-то очень похоже на Антарктиду – более похожего места нет. Особенно удивляют несколько пассажей про источники ветра и всех вод. Как мы знаем из современных исследований, Антарктида является ключевым элементом в формировании ветров и течений над океанами, которые, в свою очередь, определяют климат на всех континентах. На световых столбах, горах из алебастра и прочем мы уже не останавливаемся – и так все очевидно. А раз очевидно, то читаем, что там Енох пишет дальше:

Ангел сказал мне: «Это то место, где оканчивается небо и земля; оно слyжит темницей для звёзд небесных и для воинства небесного.И эти звёзды, котоpые катятся над огнём, сyть те самые, котоpые пpестyпили повеление Божие пpед своим восходом, так как они пpишли не в своё опpеделённое вpемя. И Он pазгневался на них и связал их до вpемени, когда окончится их вина, – в год тайны». И Уpиил сказал мне: «Здесь бyдyт находиться дyхи ангелов, котоpые соединились с жёнами и, пpинявши pазличные виды, осквеpнили людей и соблазнили их, чтобы они пpиносили жеpтвы демонам, как богам – бyдyт находиться именно в тот день, когда над ними бyдет пpоизведён великий сyд, пока не постигнет их конечная yчасть.

А здесь уже начинается настоящая уфология – какие-то ангелы, скованные под льдами до некоего времени. Текст как-то удивительно соответствует странным слухам об Антарктиде, где, по мнению ряда уфологов, находятся главные базы инопланетян, откуда они управляют миром и куда мировых верховных лидеров возят для консультаций и на смотрины. И плюс к этому сообщения независимых исследователей, которые на картах Антарктиды чего только не находили: и пирамиды, и следы падения каких-то огромных летающих аппаратов, и заброшенные строения, и даже квадратные облака и квадратные айсберги:

А теперь к этим чудесам добавилась “гигантская расщелина”, которая ведет к месту связывания тех самых ангелов. Если отталкиваться от Книги Еноха, этих ребят распечатают накануне Апокалипсиса, чтобы дать им пошалить, напоследок, вволю и потом отправить на окончательный Страшный Суд. И как-то так странно совпало, что, если забыть про Еноха и отталкиваться от других пророчеств, то времена Апокалипсиса уже даже не приближаются, а наступили и мы сейчас живем если не в его начале, то может даже и в середине, до занавеса осталось 5-7 лет. Поэтому мы думаем, что этот раскол ледяного шельфа и “марсиане” как-то связаны, “глобальное потепление” тут не при чем.

В чем проявляется эта связь сказать сложно. Вряд ли “марсиане” настолько технологически отсталые, что сами не могут пробить прячущий их ледяной щит. Скорее всего там была какая-то защита, которая не давала им развернуться в полную силу и теперь эта защита снята. Поэтому скоро, очевидно, в Антарктиде появятся новые трещины, появятся они и в других местах – в том числе на реке Евфрат, где тоже связаны какие-то ангелы, так что следим за развитием событий.

Источник