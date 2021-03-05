5 пар знаков Зодиака, благословленных небесами

Союз Весов и Близнецов построен на сильной связи интеллектуального характера. Это знаки стихии Воздуха и им нужна постоянная ментальная стимуляция. Они любят получать новые знания, что лишь подпитывает их взаимный интерес.

Близнецы и Весы отлично ладят с окружающими. Они заботливы и всегда помогают партнеру в случае необходимости.

Это удивительная пара. И если Рак очень эмоциональный, то Весы отличаются внутренней уравновешенностью. Они хотят внимания к себе, а Рак с готовностью дарит им свою любовь и чувства. Они двое быстро вступают не только в романтические отношения, но и в дружественные.

Это чрезвычайно чувствительные личности, получающие удовольствие от понимания и принятия партнером.

Овен и Стрелец

Когда эти двое начинают встречаться, жизнь превращается в одно грандиозное приключение. Представители обоих созвездий являются авантюристами, мечтателями и любителями свободы. У них похожие идеи и они одинаково любят глубокомысленные беседы.

С точки зрения интеллекта это по-настоящему родственные души. Они без слов понимают друг друга и не устают быть вместе, работая как единое целое. Им не нужно строить отдельные личные планы, потому что они комбинируют свои цели и вместе их достигают.

Водолей и Близнецы

У Близнецов и Водолея могут возникнуть невероятные романтические отношения. Они отлично балансируют друг друга. Близнецы бывают чрезвычайно нерешительными и растерянными, а Водолей является полной их противоположностью. Они дополняют друг друга и таким образом достигают своих целей.

Близнецы отвечают в отношениях за юмор и спокойствие, а Водолей указывает им путь к цели. Связь между ними глубже, чем выглядит со стороны, а страсть не дает любви угаснуть в трудные времена.

Телец и Дева

Деву вдохновляет и одновременно интригует позитивное мировоззрение партнера. Она счастлива быть с тем, кто вызывает у нее такое восхищение. Они идеально уравновешивают друг друга, наполняя отношения гармонией. А еще они очень внимательны к своему партнеру.

И Дева, и Телец являются знаками стихии Земли. Это помогает им понимать идеалы и желания друг друга. Из них получаются отличные друзья и партнеры по бизнесу, а в романтическом плане их связь вообще сложно с чем-либо сравнить.

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