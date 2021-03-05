Сколько у этой планеты было Потопов, Армагеддонов и антихристов?

4 марта 2021-го года районе Новой Зеландии случилось очередное очень сильное землетрясение, которое, как всегда в таких случаях и бывает, всколыхнуло форумы, где люди обсуждают предстоящий сдвиг полюсов, альтернативную хронологию и прочие, связанные с Потопом вещи. Пока все тихо и нигде не трясет, все как-то переключаются на своих дела и строят планы на будущее. Но, когда бахнет, причем очень сильно, все вдруг вспоминают, насколько зыбкая почва у нас под ногами и о том,что о строении Земли глубже 10 километров никто ничего особо не знает, как не знают люди и о вещах, находящихся на гораздо меньших глубинах.

Так, как вчера выяснилось совершенно случайно, даже светлые адепты, сочиняющие для студентов трактаты по истории Рима, о дворце императора Нерона знают совсем чуть-чуть и в самых общих чертах. Тем более о нем мало что знает не сильно интересующаяся Римом публика, а между тем где-то в недрах Рима находятся очень, очень странные вещи. Но, начнем по порядку.

Известный всему миру римский как бы амфитеатр Колизей был построен как бы в первом веке нашей эры чтобы увековечить победы императора Веспасиана в Иудее. Потом по не понятной причине он был как бы заброшен, засыпан упавшей с небес землей, которую частично раскопали только в XIX веке и окончательно вывезли горы грунта в начале XX века:

На эту тему в последние годы не писал ничего только ленивый и сегодня даже детям понятно, что Колизей был похоронен потопом. Но мало кто задавался вопросом: а на чем стоит этот Колизей, ведь на фотках времен Муссолини явно прослеживаются какие-то своды зданий, стоящих ниже подвальных этажей амфитеатра:

И вот эти странные своды местные историки как раз и обзывают дворцом Нерона, который выглядел как-то так:

Таким образом это чудо света Колизей, для постройки которого согнали, как пишут, 100 000 рабов, стоит на месте пруда одного из средненьких зданий какого-то грандиозного комплекса, на руинах которого построен весь “древний Рим”:

Официальная легенда рассказывает, что в первом веке нашей эры Римом правил злобный император Нерон, который на завтрак кушал христианских младенцев, в обед смотрел резню гладиаторов (амфитеатра для которых так пока и не найдено), а вечером устраивал в Риме пожары, чтобы спалить людей заживо. Но, если смотреть объективно, то после знаменитого пожара, который уничтожил Рим и который Нерон как бы строил, этот упырь поселил всех потерявших жилье граждан у себя во дворце, одевал и кормил их за свой счет, а когда бабло кончилось – отправил нукеров на продразверстку по виллам патрициев и, если те отказывались жертвовать, их вешали на воротах и конфисковали нажитое непосильным трудом в пользу государства. Попутно легионеры в провинциях ходили по дворцам местных племенных вождей и, если те не хотели жертвовать на восстановление столицы, легионеры забирали все.

Поскольку проживание десятков тысяч пролетариев превратило дворец Нерона в сортир, он начал строить новый – тот самый Золотой дом Нерона, чудо света Евразии. Площадь дворца была больше 100 га и перед ним меркли даже храмовые комплексы инков и дворцы китайских императоров, а уж резиденции современных верховных лидеров по площадям не дотягивают до помещения для прислуги Нерона. Однако, поскольку Нерон, как ранее Люций Корнелий Сулла, вырезал не менее половины тружеников на галерах, раздав землю легионерам и мелкому бизнесу, однажды галерные рабы объединились, устроили заговор и Нерона слили, написав свою версию истории с географией. А после этого дворец закопали, из ненависти, и построили на его месте весь центр Рима. Такова официальная версия.

Как хорошо видно из этой современной фотографии, до Колизея метров пятьсот как минимум, а подземные своды всё куда-то тянутся. И над ними слой грунта метра три. И это не своды каких-то подземелий для пленников или с выходами из крепости – это своды дворца:

Ванная , сделанная из одного кристалла порфира, диаметр 7.5 метров (для сравнения диаметр царь-ванной 5 метров):

А в этом зале нашли известную всему миру скульптуру Лаокона:

И вот теперь, после этого небольшого обзора лежащих в основании Рима подземелий, возникает вопрос: сколько людей нужно было напрячь, чтобы всё это закопать трехметровым слоем земли только над крышей?

В Риме на тот момент жило, как пишут, 500 000 человек, включая грудных детей – то есть маленьких таких тараканчиков, сравнительные размеры которых изображены на картинке. Тысячелетие спустя в средневековом Париже Собор Парижской Богоматери, который уместился бы в этом пруду несколько раз, строили двести лет! Ну и сколько рабов согнали для ландшафтных работ римляне? Воскресили строителей пирамид?

Еще один важный аспект – строительные материалы от заброшенных построек и новостроек. Так, когда большевики взрывали храмы, советские колхозники растаскивали кирпичи на строительство сельских администраций. Когда из Британии ушли римляне – британцы растащили камни их крепостей на заборы. Если завтра Иран, например, сбросит Израиль с море – палестинцы растащат заводы про производству микропроцессоров и БПЛА по кирпичам, возведя из них загоны для овец и футурологические сортиры. То есть это общепринятая у питекантропов практика: была взлетка времен СССР – так вырыли из земли даже плиты и утащили для дороги на дачу. Поэтому непонятно: почему римляне не пошли по тому же пути, а вместо этого пустились на невероятные трудозатраты, превосходящие сложность строительства нескольких таких дворцов.

Подобное совершенно невозможно, оно противоречит любой логике, поэтому то, что истории называют “дворцом Нерона” – это допотопный Рим. Но только не Рим, который был уничтожен последним потопом, залившим слоем тины даже Колизей, а потопом, который был раньше и после которого выжившие строили свои купальни-курятники на великих античных руинах:

И подобные вещи происходили повсеместно в мире: Баальбек, Храмовая Гора, Лондон, Париж, Питер и и так далее. Нигде нет такого, что вот тут был Потоп, а вот тут вылезли выжившие и начался XIX век. Потопы идут пластами, как слои железа в катане и каждый раз следующий виток цивилизации почему-то более примитивный, чем предыдущий:

Таким образом Потоп в этом мирке был явно не один, а два как минимум, а может и более, а потому возникает вопрос: а о котором из них пишет Библия? И вот здесь уже всплывает самое интересное.

«Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть», – пишет Глава 13 Откровения Иоанна Богослова. Это от фрагмент знают все эсхатологи, однако вряд ли даже один процент из них них знает, что «кто имеет ум, тот сочти» – это цитата из римской песенки, древнего агитационного памфлета.

Сегодня памфлеты против власти пишут в интернете, в прошлом веке их писали на листовках, напечатанных в подпольных типографиях, а во времена Нерона их писали краской на стенах и заборах. И этот куплет «кто имеет ум, тот сочти» как раз и находят на заборах, построенных, как предполагают, во времена Нерона. Странное совпадение.

Так же, что еще интересно, гематрия слова НЕРОН равна 666. Отсюда не очень понятно – о каком из зверей пишет Откровение? Более того – этот зверь проявится перед каким из концов света, ведь их, похоже, на этой Земле было несколько? То есть Библия была написана после прошлого, позапрошлого или поза-поза-прошлого Потопа?

По одной из конспирологических версий после государственного переворота Нерона как бы не убили, а эвакуировали куда-то в ад на летающем блюдце или аппарате типа того, а перед каждым очередным новым концом света его выпускают как главный персонаж окончания цикла, который и завершает потоп. Поэтому или этот Нерон или его реинкарнация уже может быть даже где-то среди нас, может он уже даже кого-то где-то возглавил, например – глобальный мир. В таком случае, как только Нерона свергнут – мир смоет Потоп и начнется новый цикл, так что следим за развитием событий.

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