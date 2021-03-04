Дмитрий Шостакович о том, как красиво поставить хама на место

Хамство – самый распространенный способ самоутвердиться за счет другого человека. Это создает у хама иллюзию силы и превосходства. Следует понимать, что такие люди атакуют лишь в том случае, если убеждены, что могут победить.
Вот интересное образное описание того, как работает хамство: «Спецназ перед тем, как штурмовать помещение, применяет светошумовую гранату. Задача гранаты — вывести из равновесия все системы чувств находящегося там противника: он должен ослепнуть, оглохнуть и потеряться в пространстве. И хамство — та же самая граната, которая не ранит, но дезориентирует».
Как поломать планы хама и обезвредить его? Можно сделать это красиво, и даже пресечь его желание хамить в дальнейшем. Прочитайте эту поучительную историю, рассказанную композитором Дмитрием Шостаковичем.
«Ответить на чье-то хамство так, чтобы у него раз и навсегда пропало желание хамить, нелегко. Это — искусство. У меня были хорошие учителя. Конечно, самым лучшим был Соллертинский (музыковед, театральный и музыкальный критик, – ред.), но я попытался учиться также и у других. Мне всегда приятно видеть, что я осадил хама.
Однажды в моем присутствии Соллертинский сбил спесь с чванливой и неприятной женщины. Сама она была никто, но муж ее был в Ленинграде важной шишкой. На банкете в честь оперной премьеры в Малом театре Соллертинский подошел к ней, и, желая сделать ей комплимент, сказал в своей обычной восторженной, сбивчивой манере: «Как замечательно вы выглядите, вы сегодня абсолютно восхитительны!»
Он только собирался развить свой дифирамб, как дама прервала его: «К сожалению, я не могу сказать того же о вас». (Она имела в виду как лицо Соллертинского, так и его довольно экстравагантную манеру одеваться.)
Но при Соллертинском было его остроумие, и он ответил: «Почему бы вам не поступить так же, как я? Солгите».