Дмитрий Шостакович о том, как красиво поставить хама на место

Хамство – самый распространенный способ самоутвердиться за счет другого человека. Это создает у хама иллюзию силы и превосходства. Следует понимать, что такие люди атакуют лишь в том случае, если убеждены, что могут победить.

Вот интересное образное описание того, как работает хамство: «Спецназ перед тем, как штурмовать помещение, применяет светошумовую гранату. Задача гранаты — вывести из равновесия все системы чувств находящегося там противника: он должен ослепнуть, оглохнуть и потеряться в пространстве. И хамство — та же самая граната, которая не ранит, но дезориентирует».

Как поломать планы хама и обезвредить его? Можно сделать это красиво, и даже пресечь его желание хамить в дальнейшем. Прочитайте эту поучительную историю, рассказанную композитором Дмитрием Шостаковичем.