«Не позволяйте украсть у себя даже один день жизни»: цитаты, согревающие душу

Есть слова, которые согревают. Читаешь, тепло и светло на душе становится… И вдруг ты осознаешь: вот оно маленькое уютное счастье. Здесь. Сейчас. Вокруг…

«Будить человека с утра нужно не нотациями на тему «вставай, мы опаздываем», или «тебе пора на работу/учёбу/встречу», потому что это взывает к сознанию, а оно вполне осознаёт бренность бытия и вряд ли хочет возвращаться в мир людей. Будить надо тело. Шуршанием обёрток открывающихся конфет. Ароматом любимого чая, либо любимого блюда. Приглашением к столу. Не будите сознания напоминаниями о неприятных событиях. Будите тела, для приятных и вкусных моментов жизни…»

«Трогать любимого человека — это все равно, что прикасаться к самому себе. Вроде бы чужая кожа, а приятно — тебе. На кончиках пальцев хранится все, что хотят сказать глаза. Но вместо того, чтобы обнять, мы начинаем говорить, и часто — не те слова. В любой непонятной ситуации — целуй любимого человека. Целуй до тех пор, пока все в жизни не станет понятым», — Тамрико Шоли, «Внутри женщины».

«Друг — это тот, кто знает твою песню и поет ее тебе, когда ты ее позабыл. Он помнит твою красоту, когда ты о ней забываешь, твою целостность, когда ты разбит, твою невинность, когда ты ощущаешь себя виноватым и твою цель, когда ты в замешательстве», — Алан Коэн.

«Однажды шторм закончится, и ты не вспомнишь, как его пережил. Ты даже не будешь уверен в том, закончился ли он на самом деле. Но одна вещь бесспорна: когда ты выйдешь из шторма, ты никогда снова не станешь тем человеком, который вошёл в него. Потому что в этом и был весь его смысл», — Харуки Мураками.

«Ты можешь молиться ангелам, и они услышат, но лучший способ вызвать их, сказали мне, это смех. Ангелы отзываются на радость, потому что это то, из чего они сделаны. Фактически, когда человеческие умы затуманены гневом и ненавистью, ни один ангел не может дотянуться до них».

«Свет — он в человеке. И окружающий мир человека озаряется его собственным, внутренним Светом. Мир вокруг нас такой, каким мы его делаем. Человек — своего рода фонарь. Его внутренний Свет, его любовь и истинная доброта — это сила, которая освещает мир вокруг него. И вокруг каждого из нас всегда ровно столько Света, сколько мы его отдали. Чем больше ты открываешься, тем светлее вокруг тебя становится».

«Не позволяйте украсть у себя даже один день жизни. Даже один час не позволяйте украсть. Плохому настроению, злым или равнодушным людям, скандалистам, — не позволяйте вас обворовать. Купите себе что-нибудь хорошее, пойдите в хорошее место, общайтесь и наденьте лучшее платье», — Анна Кирьянова.

«Нам хорошо не с теми, кто нам нравится. Нам хорошо с теми, с кем мы нравимся сами себе. С теми, кто включает эту подсветку, этот луч, в котором мы исполняем свой танец. Не слушайте, что говорят эти люди. Слушайте, что говорите вы. Если вам нравится, если вам танцуется легко — значит, у этого человека есть эта лампа. А больше от него ничего и не нужно. Все остальное есть в вас самой», — Малка Лоренц «Пятничные вопросы».

«Секрет в том, чтобы никогда не переставать замечать те простые повседневные чудеса, из которых соткана наша жизнь. Вкусная еда, хорошие книги, смех, музыка, душевные разговоры, природа, искусство. Ищите их каждый день — и даже когда будет казаться, что ваш мир трещит по швам, под рукой всегда окажутся иголка с ниткой», — Бо Таплин.

«Я надеюсь, ты читаешь хорошие книги и целуешь кого-то, кто думает, что ты прекрасен. И не забывай заниматься искусством — пиши, или рисуй, или мастери, или пой, или живи так, как можешь только ты», — Нил Гейман.

«Тебя может любить весь мир, но даже такой любви мало, чтобы принести счастье. Счастливым делает только любовь, исходящая от тебя самого. Именно твоя любовь преображает все вокруг, а не та любовь, которую питают к тебе», — Мигель Руис.

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