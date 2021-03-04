Энтони Хопкинс: «Помни, радость и смерть придут к тебе в свое, нужное время»

Легендарный актер Энтони Хопкинс в конце 2020-го отпраздновал 45-летие своей трезвой жизни. Он часто и откровенно говорит о том, как алкоголь в свое время едва не погубил ему жизнь. Признается, что напивался до полусмерти едва не каждый день. Рассказывает Хопкинс свои истории поражений и побед не для того, чтобы кого-то поучать, просто он надеется, что это поможет людям, оказавшимся в ситуации, в которой когда-то застрял и он сам. Вот одна из его историй…

«Когда я был алкоголиком, моими лучшими собеседниками оказывались случайные собутыльники в барах. Мнимые друзья. Но, знаете, в состоянии алкогольного бесчувствия приятно выслушивать бесконечные истории про чужие печали и заботы, в то время, как сам внутри — словно истукан.

Тогда со мной часто бывало — выпьешь бутылку текилы, и говоришь сам себе: «А теперь можно и умереть». И при этом алкоголикам доступно то, мимо чего проходят трезвенники — искренность. Да-да. Многие голливудские продюсеры отдали бы всё, лишь бы получить этот сокровенный человеческий материал.