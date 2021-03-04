Бойтесь того дня, когда от вас отвернутся люди с добрым сердцем

Бойтесь того дня, когда люди с добрым сердцем отвернутся от вас и просто исчезнут. Это не просто красный флажок, это огромный красный флаг. Это означает, что вы просто не оставили им ни единого шанса. Шанса оправдать доверие, которое они выписали вам авансом. Шанса доказать, что они вам действительно дороги и любимы.

Бойтесь того дня, когда люди с добрым сердцем перестанут обманывать себя и честно признаются, что вы — такие, какие есть. Ни больше, ни меньше.

Бойтесь того дня, когда люди с добрым сердцем уже не будут пытаться понять вас и разглядеть что-то чистое и хорошее. Когда они перестанут оправдывать каждый ваш промах и проступок. Когда просто посмотрят правде в лицо, чего не делали очень долго.

Они просто наберутся смелости сказать вслух наконец всю правду о вас. И от этого — им никуда не деться.

Бойтесь того дня, когда люди с добрым сердцем решат, что с них достаточно. Достаточно ваших бесконечных игр, достаточно вашей лжи, достаточно вашей непоследовательности и непредсказуемости.

Бойтесь того дня, когда они будут относиться к вам так, как относитесь к ним вы. Только тогда вы поймёте, как много они пережили. Как много терпели, чтобы не потерять вас. А сколько раз они хотели сказать, но промолчали. Хотели заплакать, но лишь закусили губу. Хотели уйти, но остались…

Бойтесь того дня, когда люди с добрым сердцем наконец заговорят и расскажут, что чувствуют на самом деле. Потому что их слова будут преследовать вас всю оставшуюся жизнь. Они будут возникать ниоткуда и разрывать сердце на мелкие осколки.

Они будут напоминать вам, кого потеряли. Как потеряли. Как не заметили. Как из жизни ушли те, кто хотел вам самого лучшего. Люди, которые искренне хотели любить вас и быть всегда рядом.

Бойтесь того дня, когда люди с добрым сердцем поставят на первое место уже не вас, а себя. Бойтесь того дня, когда они выберут себя, потому что вы в тот день потеряете очень многое. Вы потеряете плечо, на которое всегда можно было опереться и поплакать.

Вы потеряете человека, которому можно позвонить даже в три часа ночи, зная, что он всегда ответит и придёт на помощь. Вы потеряете человека, который готов был часами слушать ваши рассказы о том, как сложно и невыносимо жить. Как вас никто не понимает и все обижают.

Бойтесь того дня, когда люди с добрым сердцем направят всю ту энергию, что делились с вами, на себя. Потому что лишь тогда поймут, как им было тяжело тащить вас на себе всё это время. Утешать. Поднимать. Тянуть вперёд и мотивировать. А ведь всё это вы воспринимали как должное…

Бойтесь того дня, когда люди с добрым сердцем закроют для вас свои сердца. Потому что их терпение — тоже не безгранично. Потому что ничто не может продолжаться вечно, особенно когда ты постоянно только отдаёшь, ничего не получая взамен. Потому, что они слишком много вам отдавали. Потому что они слишком долго старались. Потому что они слишком долго ждали, что вы всё поймёте.

В один день они осознают, что хотя и не перестанут вас никогда любить, но больше так не могут. Что они больше не хотят быть в вашей жизни, потому что заслуживают большего. Потому что они у себя — тоже есть.

И вот тогда изменится всё. Они просто исчезнут. Уйдут, чтобы никогда не возвращаться.

Даже если вы всё осознаете и всё поймёте, — слишком поздно.

Поэтому бойтесь того дня, когда от вас отвернутся самые важные в жизни люди — люди с добрым сердцем. Бойтесь, чтобы однажды горько не пожалеть…

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