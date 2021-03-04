Умные и не скучные: эти три знака Зодиака являются настоящими гениями!

Интеллект человека проявляется не только во время обучения, но и в разных жизненных обстоятельствах. Приходилось ли вам встречать людей, которые, казалось бы, знают абсолютно все, независимо от темы разговора, и которые смотрят на проблемы с разных сторон? А еще они замечают то, чего не видят остальные.

Если да – поздравляем, вы встретили одного из трех гениальных знаков Зодиака.

Дева

Гениальность Девы обусловлена ее способностью замечать важные детали в общей картине. Поэтому все, кто родился под этим знаком, являются отличными работниками, друзьями и товарищами.