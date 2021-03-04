Умные и не скучные: эти три знака Зодиака являются настоящими гениями!

Интеллект человека проявляется не только во время обучения, но и в разных жизненных обстоятельствах. Приходилось ли вам встречать людей, которые, казалось бы, знают абсолютно все, независимо от темы разговора, и которые смотрят на проблемы с разных сторон? А еще они замечают то, чего не видят остальные.
Если да – поздравляем, вы встретили одного из трех гениальных знаков Зодиака.
Дева
Гениальность Девы обусловлена ее способностью замечать важные детали в общей картине. Поэтому все, кто родился под этим знаком, являются отличными работниками, друзьями и товарищами.
Козерог
Козерог — это типичный интеллектуал, который постоянно что-то ищет в своем телефоне или глубоко погружен в книгу. Он поглощает знания и делится ими словно он Google. Каким бы необычным, серьезным или сложным ни был вопрос, Козерог всегда знает ответ.
Водолей
Величие Водолея заключается в том, что он видит мир по-другому. Водолеи могут быть невероятно умными, но их главный талант — это творчество и уникальность.
В работе они могут с легкостью найти решение любой проблемы и дать друзьям действительно полезный совет.
Водолей всегда стремится к получению новых знаний, но только в том случае, если тема его интересует. Вот почему они либо отчаянно чего-то хотят, либо проявляют полное безразличие.