5 лаконичных истин, которые придают жизни смысл

«Действие — это лекарство от отчаяния», — Джоан Баэз.

Многие из тех, кто обращается за помощью к психологу, потеряли свою мотивацию. Они говорят: «Я не могу заставить себя ничего делать». И дело не в том, что у них депрессия. Они просто вялые и уставшие, и пандемия как ничто другое способствует развитию этих чувств.

Очень важно не переставать работать над своей жизнью. Если у вас появились проблемы, скажите себе «не ленись», даже если эти проблемы незначительные. Ведь скопление маленьких проблем в итоге приводит к проблемам большим. Не сдавайтесь.

2. Творите. По-своему.

«Творчество не ждет идеального момента. Оно само создает себе идеальный момент из череды обычных мгновений», — Брюс Гаррабрандт.

У отца моего друга есть свой рецепт борьбы с плохим настроением — он идет в сарай и что-то там мастерит. От этого ему всегда становится лучше. И хотя научно эффективность подобного лекарства против депрессии не доказана, мне уже не раз приходилось видеть, как креативность помогает людям выбраться из этого состояния.

Поэтому придумайте себе проект, к работе над которым вам захочется возвращаться. Или просто сделайте что-то: приготовьте еду, законсервируйте банку с вареньем, уберите в саду, соберите паззл, нарисуйте картину, напишите стих, снимите видео, создайте игру, сделайте поделку из дерева, напишите песню или программный код, создайте электронную таблицу — да что угодно. Творческая деятельность заставляет ваш мозг работать. Не отказывайтесь от нее.

3. Посмотрите на мир чужими глазами.

«Величайшая трагедия в жизни каждого человека — это прожить жизнь с верой в справедливость только своей точки зрения», — Даг Болдуин.

То, как вы смотрите на мир, это лишь один их способов того, как на него вообще можно смотреть. Это ваша личная правда. Не более и не менее. Если постоянно смотреть на мир под одним и тем же углом, ваше видение начнет искажаться.

В следующий раз, когда вас расстроит чужое мнение, остановитесь и попробуйте поставить себя на место этого человека. Необязательно соглашаться с ним, просто постарайтесь понять (или напомнить себе о том, что ваша и его правда отличаются друг от друга) — это расширит ваше мировоззрение. Умение понять, как видит вещи кто-то другой, это настоящее искусство. И им стоить овладеть.

4. Шутите. Везде.

«Я — часть всех тех, кого я встречал», — Лорд Теннисон.

Если вы не умеете шутить, просто общайтесь с людьми. В парке. На улице. На парковке. В лифте. В очереди к кассе супермаркета. Во время готовки на кухне.

Многие люди говорят, что ненавидят пустую болтовню, и мне это кажется странным. Такие беседы порой могут стать чем-то большим. А если нет, то они все равно несут в себе определенную ценность — и если не для вас, то для других людей.

Социальное взаимодействия на любом уровне очень важно. Об этом нам говорят результаты исследований и пандемия. Чтобы общение начало приносить вам пользу, необязательно заводить мегазначимые связи или затевать глубокие разговоры. Даже если вы просто перекинетесь парой слов через забор, обменяетесь приветствиями, выразите к кому-то свой интерес, усмехнетесь или улыбнетесь, это уже поднимет дух как вам, так и вашему собеседнику. Сделайте же это.

5. Каждый день — это праздник. Или вроде того.

«Жизнь — это все то, что вы празднуете. Абсолютно все, даже ее конец», — Джоанн Харрис.

Знаю, с этим пунктом можно поспорить, ведь далеко не каждый день приносит нам радость. Некоторые из них довольно непростые. Они испытывают нас на прочность и ставят на колени. Но в непроглядной тьме попадаются и яркие лучи, поэтому при любой возможности старайтесь находить в своем дне что-то хорошее и радоваться.

Писательница Лоретта Ларош сказала об этом как нельзя лучше: «Жизнь коротка, поэтому надевайте свои праздничные брюки».

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