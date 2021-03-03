5 лаконичных истин, которые придают жизни смысл

Жизненные советы должны звучать тихо, а не громко к чему-то принуждать. Они должны не заставлять вас безоговорочно принимать их, а позволять вам подумать и принять их по-своему и тогда, когда будете к этому готовы. Особенно в условиях современного мира, перевернутого с ног на голову пандемией.
Ниже представлены пять идей относительно того, как можно сделать жизнь стоящей или, по крайней мере, над чем стоило бы задуматься среди окружающего нас безумия.
1. Не ленитесь.
«Действие — это лекарство от отчаяния», — Джоан Баэз.
Многие из тех, кто обращается за помощью к психологу, потеряли свою мотивацию. Они говорят: «Я не могу заставить себя ничего делать». И дело не в том, что у них депрессия. Они просто вялые и уставшие, и пандемия как ничто другое способствует развитию этих чувств.
Очень важно не переставать работать над своей жизнью. Если у вас появились проблемы, скажите себе «не ленись», даже если эти проблемы незначительные. Ведь скопление маленьких проблем в итоге приводит к проблемам большим. Не сдавайтесь.
2. Творите. По-своему.
«Творчество не ждет идеального момента. Оно само создает себе идеальный момент из череды обычных мгновений», — Брюс Гаррабрандт.
У отца моего друга есть свой рецепт борьбы с плохим настроением — он идет в сарай и что-то там мастерит. От этого ему всегда становится лучше. И хотя научно эффективность подобного лекарства против депрессии не доказана, мне уже не раз приходилось видеть, как креативность помогает людям выбраться из этого состояния.
Поэтому придумайте себе проект, к работе над которым вам захочется возвращаться. Или просто сделайте что-то: приготовьте еду, законсервируйте банку с вареньем, уберите в саду, соберите паззл, нарисуйте картину, напишите стих, снимите видео, создайте игру, сделайте поделку из дерева, напишите песню или программный код, создайте электронную таблицу — да что угодно. Творческая деятельность заставляет ваш мозг работать. Не отказывайтесь от нее.
3. Посмотрите на мир чужими глазами.
«Величайшая трагедия в жизни каждого человека — это прожить жизнь с верой в справедливость только своей точки зрения», — Даг Болдуин.
То, как вы смотрите на мир, это лишь один их способов того, как на него вообще можно смотреть. Это ваша личная правда. Не более и не менее. Если постоянно смотреть на мир под одним и тем же углом, ваше видение начнет искажаться.
В следующий раз, когда вас расстроит чужое мнение, остановитесь и попробуйте поставить себя на место этого человека. Необязательно соглашаться с ним, просто постарайтесь понять (или напомнить себе о том, что ваша и его правда отличаются друг от друга) — это расширит ваше мировоззрение. Умение понять, как видит вещи кто-то другой, это настоящее искусство. И им стоить овладеть.
4. Шутите. Везде.
«Я — часть всех тех, кого я встречал», — Лорд Теннисон.
Если вы не умеете шутить, просто общайтесь с людьми. В парке. На улице. На парковке. В лифте. В очереди к кассе супермаркета. Во время готовки на кухне.
Многие люди говорят, что ненавидят пустую болтовню, и мне это кажется странным. Такие беседы порой могут стать чем-то большим. А если нет, то они все равно несут в себе определенную ценность — и если не для вас, то для других людей.
Социальное взаимодействия на любом уровне очень важно. Об этом нам говорят результаты исследований и пандемия. Чтобы общение начало приносить вам пользу, необязательно заводить мегазначимые связи или затевать глубокие разговоры. Даже если вы просто перекинетесь парой слов через забор, обменяетесь приветствиями, выразите к кому-то свой интерес, усмехнетесь или улыбнетесь, это уже поднимет дух как вам, так и вашему собеседнику. Сделайте же это.
5. Каждый день — это праздник. Или вроде того.
«Жизнь — это все то, что вы празднуете. Абсолютно все, даже ее конец», — Джоанн Харрис.
Знаю, с этим пунктом можно поспорить, ведь далеко не каждый день приносит нам радость. Некоторые из них довольно непростые. Они испытывают нас на прочность и ставят на колени. Но в непроглядной тьме попадаются и яркие лучи, поэтому при любой возможности старайтесь находить в своем дне что-то хорошее и радоваться.
Писательница Лоретта Ларош сказала об этом как нельзя лучше: «Жизнь коротка, поэтому надевайте свои праздничные брюки».