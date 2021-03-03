Почему предсказатели не видели пандемию?

Почему провидцы не предсказали пандемию коронавируса? Ответ очевиден: по той же причине, по которой они не выигрывают в лотерею. Экстрасенсы попросту не знают будущего. Впрочем, этот факт неочевиден для большинства тех, кто верит в мистику. Разберемся, почему люди не обращают внимание на такие простые противоречия и безоговорочно доверяют экстрасенсам, когда их предсказания начинают совпадать с действительностью. Спойлер: дело не в недостатке образования.

Хотя и в нем, конечно, тоже. Но эта причина настолько очевидна, что касаться ее мы не будем. Тем более что вокруг есть множество примеров того, как люди, имеющие достаточную базу знаний, все равно верят в эзотерику, сверхъестественное или теории заговоров. Кстати, любое из этих «верований», вероятно, имеет одни и те же корни в нашей психике. Но обо всем по порядку.

Звезда по имени Ванга

Чтобы понять всю курьезность экстрасенсорных способностей знаменитых ясновидящих, достаточно бегло прочитать их биографии. Не будем углубляться в седые времена Нострадамуса или полулегендарной троянской царевны Кассандры – информация о них овеяна мифами и теряется в веках. Возьмем тех, кто поближе. Например, Вангу, которая считается одной из самых «распиаренных» ясновидящих современности. Распиаренных – в прямом смысле, недаром ведь «бабе Ванге» оказывал поддержку сам министр культуры Болгарии. Еще бы: такие туристические потоки в страну благодаря какой-то слепой старушке!

Известный российский физик и председатель Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Евгений Александров так охарактеризовал феномен предсказательницы: «Ванга – отлично раскрученный государственный бизнес, благодаря которому захолустный край превратился в место паломничества толп со всего мира. Знаете, кто на Вангу молится больше всего? Таксисты, официанты в кафе, персонал гостиниц – люди, которые благодаря «ясновидящей» имели отличный стабильный заработок.

Все они охотно собирали для Ванги предварительную информацию: откуда человек приехал, зачем, на что надеется. А Ванга потом эти сведения выкладывала клиентам так, словно сама их увидела. Помогали с досье на клиентов и спецслужбы, под прикрытием которых работал государственный бренд. <…> На прием можно было попасть, лишь заручившись разрешением спецслужб», – рассказал академик в одном из своих интервью (от 17 апреля 2015 года) независимому бостонскому альманаху «Лебедь», специализирующемуся на журналистских расследованиях.

Курьезное подтверждение тому – случай, о котором написали в журнале «Наука и жизнь» (статья «Феномен Юрия Горного», 2004 год, № 3). Иллюзионист и менталист Юрий Горный как-то предложил своему знакомому – известному журналисту, имя которого он не стал называть по этическим причинам (они будут ясны ниже) – проверить экстрасенсорные способности болгарской провидицы, а заодно качество работы ее «агентов».

До встречи с Вангой журналиста пригласили в сауну, перед посещением которой Горный посоветовал своему другу заклеить часть мошонки пластырем и не отвечать на вопросы, если таковые последуют, давая понять, что ему не хочется говорить на эту тему. Через неделю журналист встретился с Вангой и та довольно точно описала его биографию – что неудивительно, ведь он был человеком известным. А вот по поводу будущего Ванга сказала: «У вас будет все хорошо по работе, но личные отношения будут складываться не вполне удачно. К сожалению, серьезные проблемы с репродуктивными органами не позволят вам создать полноценную семью». «Мой знакомый потом рассказывал, каких усилий ему стоило удержаться от хохота…» – рассказывает Юрий Горный.

В статье «Вангу раскручивали спецслужбы, чтобы получать информацию о ее клиентах» (от 7 августа 2014 года) «Комсомольская правда» опубликовала воспоминания собкора, который работал в Болгарии в конце 1980-х. Помимо подробного описания «косяков» провидицы, коих она совершала великое множество, по сути, тыча каждый раз пальцем в небо, рассказано и том, что ошибки Ванги было не принято разглашать (причем на уровне КГБ – об этом свидетельствует сам подполковник Комитета госбезопасности в отставке Евгений Сергиенко).



Ванга.Wikipedia

А ее «пророчества» в основном сбывались лишь задним числом: случись что – тут же всплывет неизвестное никому предсказание. Это было выгодно всем – начиная от родственников, которые получали от своего «бренда» огромную прибыль, и заканчивая отделом туризма и того же КГБ, ведь для чекистов слепая бабушка служила хорошим способом добычи информации, поскольку к ней направляли людей самого высокого ранга.

А вот причастность к «органам» советского эстрадного артиста и менталиста Вольфа Мессинга, который якобы помогал раскрывать преступления, – миф. Исследование российского правоведа и криминалиста Николая Китаева (вышло в «Бюллетене в защиту науки» в 2008 году) показало, что в милицейских архивах нет ровным счетом никаких упоминаний о помощи артиста. Это же единогласно утверждают сами работники суда и прокуратуры. Единственный случай, подтверждающий причастность Мессинга к расследованию, произошел в 1974 году в Иркутске. Но, как выяснилось, «показания» артиста нужны были следователю не из-за отсутствия у него прозорливости и находчивости – совсем наоборот. Таким оригинальным способом он просто «легализовал» агентурную информацию, источник которой не подлежал разглашению.

Но иногда Ванга пророчествовала «заранее» и, как водится, ошибалась. Вот лишь самые яркие из таких ошибок. В 2010 году провидица «увидела» начало мировой войны, а в 2014-м – ее конец. В том же 2016-м – новую напасть, которая, вероятно, должна была стать следствием первой: бабушка предрекала гибель почти всех людей в Европе. Ничего подобного, как видим, не произошло. А вот глобальную пандемию Covid-19 она почему-то пропустила…



Вольф Мессинг.

Есть прогресс

Казалось бы, вышеперечисленных доводов и того простого факта, что ни один экстрасенс, насколько нам известно, не предсказал нынешнюю пандемию, должно быть достаточно, чтобы навсегда выбросить из головы идею о существовании паранормальных способностей. Но нет: если включить телевизор, можно услышать, что «все-таки предсказали» – и еще как. Та же Ванга.

Просто, как обычно, об этом никто не знал, и сей факт всплыл «только сейчас». Чтобы уяснить для себя всю абсурдность подобных заявлений, не нужно обладать навыками сыщика: достаточно воспользоваться гуглом и самыми простейшими инструментами для поиска информации – например, «Википедией». Вопрос в том, что многие из тех, кто верит в такие вещи, не столько не могут, сколько не хотят этого делать.

Кстати, о вере. В июле 2019 года ВЦИОМ представил результаты опроса россиян об их отношении к сверхъестественному. К счастью, за последние почти 30 лет сограждане стали более критичны в своем мышлении. Так, в лечение гипнозом верят лишь 22 процента россиян против 63 процентов в 1990-м. Спиритическим сеансам доверяют 13 процентов – против 16 процентов в 2015 году, а в существование НЛО верят 20 процентов против 25 процентов те же пять лет назад.

Снизилось и доверие к «факту» существования людей, имеющих способности к колдовству и порче, – с 48 процентов в 2015 году до 31 процентов в прошлом году. Да и на приметы сегодня полагаются меньше: в 2000-м – 57 процентов, а в 2019-м – только 33 процента.

Считают действенными астрологические прогнозы 15 процентов, в то время как в 2000 году эта цифра равнялась 33 процентам. Основным контингентом «потребления» подобной мистики, как водится, остаются женщины. Между тем доля тех, кто не определился со своим мнением о таких явлениях, стремительно растет. Да и процент «верующих» остается весьма высоким (кстати, если вы думаете, что на Западе дело принципиально обстоит иначе, то ошибаетесь: 19,4 процента населения США, как показывают опросы ученых из Чепменского университета за 2017 год, верят в гадалок и экстрасенсов, а 52,3 процента вовсе считают, что дома могут населять духи умерших). Неужели дело в нехватке образования?

Объективность.нет

И в образовании, конечно, но не только и даже не столько в нем. Это показывают самые разные исследования. Например, эксперимент психологов из Чикагского университета (США), результаты которого опубликовали в журнале Memory and Cognition в октябре 2015 года. Отобрав при помощи анкетирования наиболее скептичных и доверчивых людей, специалисты поделили их на три группы по 50 человек в каждой. Чтобы отойти от пресловутого стереотипа о недостатке образования, участников выбирали с примерно одинаковой академической успеваемостью и тому подобными показателями.

При помощи различных тестов ученые определяли восприимчивость, память и аналитические способности добровольцев. Первые два параметра оказались у скептиков и доверчивых примерно на одном уровне, а вот способности к анализу заметно различались. Как и ожидалось, скептики показали более высокий балл при прохождении тестов на логику и аналитическое мышление. Характерно, что они же оказались менее склонны верить не только в мистику, но и в теории заговоров.

Ученые сделали вывод, что верящим в паранормальное мешает не низкий уровень образования, а нехватка логических способностей: они хуже анализируют окружающий мир и менее объективны в оценке собственного опыта. Впрочем, вера в экстрасенсорику, как полагают психологи, – комплексное явление и поддерживается не только аналитическим складом ума, но и окружением человека. Ведь около 70 процентов доверчивых участников сообщили, что схожих взглядов придерживаются их родственники и друзья.

Когнитивные искажения

Как мы уже сказали, проблема веры в паранормальное – многоуровневая, и она имеет множество причин. Результаты опросов ученых из Чепменского университета, о которых упоминали выше, выяснили, что, если говорить о населении Соединенных Штатов, то на веру во всякого рода мистику и теории заговоров влияют такие показатели, как низкий доход, причисление себя к крайне религиозными людям, женский пол, консервативные политические убеждения, внебрачные отношения или отсутствие таковых, проживание в сельской местности.

Но и это, похоже, далеко не все причины. Одна из них – когнитивные искажения, на которые «попадают» огромное число людей, не «изуродованных» психологической грамотностью, и на которые так удачно ловят их экстрасенсы. Под такими искажениями понимают систематические ошибки в мышлении, и их великое множество. Рассмотрим некоторые.

Например, эффект Барнума – или Форера, – суть которого в том, что люди склонны видеть в общих описаниях собственные черты, если они уверены, что эта характеристика дана именно им. На этом эффекте основываются все астрологические гороскопы и выводы хиромантов. Если почитать такие «предсказания», можно легко убедиться, что все они составлены по весьма размытым характеристикам, под которые может попасть абсолютно любой человек: «Вы – справедливы, но иногда чересчур критичны к себе», «Вы – эмоциональная натура, но нередко на вас нападает лень», «Иногда вы замечаете, что окружающие вас недооценивают, что вас огорчает», «Вы нуждаетесь в любви и восхищении, но дисциплинированы и уверены с виду», «Иногда вы очень общительны, а иногда – весьма замкнуты» и так далее.

Еще одно интересное искажение называют «ошибкой меткого стрелка», когда рассматривают только те данные, которые не противоречат «гипотезе», а остальные отметают. Это когнитивное искажение также известно как «ошибка техасского стрелка», благодаря истории про некоего техасца, который стрелял в стену амбара. В местах, где образовалось больше всего пробоин, обводятся мишени, заявляя о том, что именно по ним он и стрелял. Не говоря о том, что наш мозг вообще склонен к систематизации и выявлению закономерностей там, где их нет. Поэтому все «сбывшиеся» пророчества экстрасенсов люди воспринимают на ура, а о несбывшихся просто забывают.

Другое заблуждение заключается в том, чтобы связывать два события – как причину и следствие. Так, к примеру, работает гомеопатия. Если человек заболел, принял подобный препарат и ему стало легче – он может подумать, что выздоровел из-за этого снадобья, в то время как, на самом деле, никакой связи между этими фактами не было. На этом же эффекте основана вера в приметы и суеверия: «Со мной случилась неприятность, потому что через дорогу перебежала черная кошка».

Другое искажение, помогающее шарлатанам, – так называемая склонность к предвзятости подтверждения (в англоязычной литературе – confirmation bias), когда человек желает найти доказательства лишь тому, во что верит. Люди, подверженные этому типу искажения мышления, будут искать только подтверждение собственным убеждениям и игнорировать все, что не вписывается в их картину мира. Точно так же они будут подходить к интерпретации тех или иных знаний, трактуя их именно в свою «пользу».

Интересно, что то же самое будет происходить с воспоминаниями человека: он запомнит лишь то, что нужно ему. На этом искажении во многом построены теории заговоров и даже отдельные научные выводы, которые впоследствии признают ошибочными. Аналогичной ошибке мышления подвержены те, кто приходит на прием к экстрасенсам. Тем даже не нужно стараться: клиент и без того абсолютно уверен, что его «сглазили» или наложили «родовое проклятье». Это лишь некоторые ментальные уловки, с которыми работают разного рода медиумы и прорицатели – на самом деле их великое множество.

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