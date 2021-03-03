Айседора Дункан слишком поздно поняла — не стоит по утрам читать газеты

Волей неволей мы оглядываемся на мнение окружающих. Что подумают, что скажут… С одной стороны, это нам необходимо для удовлетворения своей потребности в признании (все-таки мы существа социальные). С другой стороны, порой мы настолько становимся зависимыми от чужих слов, что портим себе жизнь, а то и вовсе ее разрушаем…

Айседора Дункан начинала утро так: на роскошном диване пила кофе из красивой чашечки и читала газеты.

В газете было написано, как восхитительно она танцевала на сцене! Она сложена как богиня! Ее гениальный танец приводит публику в экстаз. Улыбка ещё цвела на лице Айседоры, когда она брала следующую газету и читала. Там было написано, что танцовщица дурно сложена, страшна как ведьма, танцевать не умеет, дрянь такая, а тоже вот — лезет на сцену…