Айседора Дункан слишком поздно поняла — не стоит по утрам читать газеты

Волей неволей мы оглядываемся на мнение окружающих. Что подумают, что скажут… С одной стороны, это нам необходимо для удовлетворения своей потребности в признании (все-таки мы существа социальные). С другой стороны, порой мы настолько становимся зависимыми от чужих слов, что портим себе жизнь, а то и вовсе ее разрушаем…
Айседора Дункан начинала утро так: на роскошном диване пила кофе из красивой чашечки и читала газеты.
В газете было написано, как восхитительно она танцевала на сцене! Она сложена как богиня! Ее гениальный танец приводит публику в экстаз. Улыбка ещё цвела на лице Айседоры, когда она брала следующую газету и читала. Там было написано, что танцовщица дурно сложена, страшна как ведьма, танцевать не умеет, дрянь такая, а тоже вот — лезет на сцену…
Через несколько лет Айседора Дункан начинала утро так: сливала остатки вина из бутылок, которые стояли в биде. Разбавляла опивки одеколоном для крепости и выпивала. А уж потом читала газеты.
А потом сама мудро написала в своей «Автобиографии»: чужое мнение о нас совершенно с нами не связано. Мы и сами иногда не знаем, кто мы и какие мы. Только время и жизнь расставят все на свои места, вот и все.
Только неудачники строят жизнь, исходя из мнения других людей. Обычно — тоже неудачников. Неудачники потому и склонны постоянно высказывать своё мнение об успешных людях — им кажется, что успешный человек в точности как они устроен. И боится плохого мнения о себе. Это для него страшный удар будет!
Но это не так. Рано или поздно успешный человек понимает, что чужое мнение — это неважно. Важен талант и неустанная работа. И вера в свою звезду. «Танцуй, Изадора!», — так кричал Есенин. И был совершенно прав.
Как жаль, что великая танцовщица поздно поняла: не стоит по утрам читать газеты. Или гадости в сети. Да вообще ничего о себе читать и слушать особо не надо. Выпей быстренько кофе — и принимайся за работу. Танцуй, Изадора!
А жизнь все расставит на места.
Просто подумайте, сколько всего вы могли бы сделать, если бы не мнение посторонних людей…
Автор: Анна Кирьянова