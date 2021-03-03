Теночтитлан — ацтекский город-государство

Теночтитлан — город-государство, находившийся на месте современного города Мехико. По преданию Бог солнца и войны Уицилопочтли сказал индейцам «мешика» (ацтеки), чтобы они основали город Теночтитлан на месте, где увидят картину — орёл на кактусе будет держать в своих когтях змею. Такая возможность им предоставилась аж через 130 лет скитаний в южных землях Северной Америки, когда на одном из островов озера Тескоко индейцы увидели орла, державшего в когтях змею.

Теночтитлан – столица ацтеков

По более реальной версии, племя «мешика» пришло в долину Мехико с севера — с земель, ныне принадлежащих США. В то время вся территория долины была поделена между местными племенами, и, естественно, никто из них не хотел делиться землёй с пришельцами. Посовещавшись, местные вожди решили отдать пришельцам необитаемый остров на озере Тескоко. На острове водилось много змей, поэтому местные жители ожидали, что пришельцам на острове придётся несладко. Прибыв на остров, ацтеки увидели, что на нём обитает много змей, и очень этому обрадовались, поскольку змеи были их пищей. Как хорошая примета был воспринят ацтеками и увиденный ими орёл, держащий в своих лапах змею. По понятиям ацтеков, это символизировало торжество добра над злом. Таким образом, приблизительно в 1325 году, на острове посредине соленого озера Тескоко был основан Теночтитлан (в переводе с ацтекского — «дом кактусовой скалы»), а в 1337 году, к северу от Теночтитлана, отделившаяся часть племени основала город — спутник Тлателолько.

Город быстро рос: 7,5 квадратных км и 100 000 жителей — таковы были показатели его роста примерно через 100 лет после основания. А в течение последующих ещё 100 лет город разросся до 13,5 квадратных км, на которых размещалось до 212 500 жителей (по другим данным, до 350 000 и даже — до 500 000 жителей). Испанский губернатор, назначенный Кортесом, говорил о миллионном населении города.

В городе было много каналов и озёр, так что приходилось нередко передвигаться с помощью лодок, как в современной Венеции. Сам Теночтитлан был окружён бесчисленным количеством дамб и мостов, ограждавших его от водотоков.

Теночтитлан делился на четыре квартала: Теопан, Мойотлан, Куэпопан и Астакалько. В середине города находился ритуальный центр, окружённый защитной стеной Коатепантли (Змеиная стена). Город был застроен храмами, школами, служебными постройками и домами. Строения из-за рыхлого грунта возводились на длинных сваях.

В городе было много интересных архитектурных сооружений. Город Теночтитлан украшают:

Великая пирамида. Храм пирамидальной формы достигал в высоту 45 метров. Его фасад был обращен строго на запад. Широкая сдвоенная лестница, состоящая из 114 ступеней, вела на вершину храма, где на площадке располагалось два храма меньших размеров. Это храмы двух главенствующих богов: Тлалока – бога дождя и Уитцилопочтли – бога солнца и войны. Впоследствии, после того, как Великая пирамида была разрушена, каменные блоки храма были использованы испанцами для воздвижения католического собора – самого большого на всей территории Америки. Великая пирамида за свою новую историю пережила несколько этапов раскопок. Во время последних исследований было обнаружено множество каменных статуэток и масок Тлалока, однако, археологам не удалось найти изображений Уитцилопочтли. Согласно испанским хроникам, его изображения делались из особого материала – тесто и семена, а, следовательно, давно разложились. В настоящее время открыта для посещения и находится на Сокало, справа от кафедрального собора Мехико.

Дворец Тлатоани. Дворцовый комплекс состоял из десятка каменных одноэтажных зданий. По внешнему виду комплекс представлял собой совокупность внешних и внутренних двориков, а также помещений различного назначения. Так, в зданиях, помимо жилищ знати и помещений Тлатоани, находились комнаты суда, и заседания совета. В общей суме дворец насчитывал около трехсот комнат. Испанцы в своих хрониках писали, что на территории дворцового комплекса можно было с легкостью заблудиться. Все входы и выходы в дворцовый комплекс, коих было около 20, соединялись с несколькими патио. Дворец располагался за пределами ритуального центра. Дворцовый комплекс, как и сама древняя столица Америки, обладал собственной инфраструктурой. При нем находились: арсенал, здание суда, здания совета, ткацкая мастерская, где женщины шили одежду для императора и его семейства, ювелиры? мастера по металлу, и другие ремесленники. За одними лишь животными и птицами ухаживало около пятисот слуг.

Кроме дворца Тлатоани на территории города располагался дворец Ашайакатля. Здание тыльной частью выходило на главную пирамиду ацтекской столицы. Дворец был огромен и выполнял функцию сокровищницы, и по совместительству храма. Дворец Ашайакатля обладал не меньшим количеством залов и комнат, по сравнению с императорской резиденцией. В комнатах дворца могло спокойно разместиться несколько тысяч посетителей. Наиболее примечательной комнатой дворца являлась замурованная сокровищница, созданная отцом Монтесумы II, и впоследствии разграбленная испанцами.

Цомпантли. Это была постройка в форме амфитеатра с рядами черепов, установленными зубами наружу. Располагался Цомпантли неподалеку от главных ворот пирамиды ацтеков. В конце постройки стояло две башни, возведенные из строительных смесей и ксотей. На верху башен располагались штыри, на которые насаживались черепа поверженных воинов. Также на ритуальной площади столицы государства ацтеков располагалось здание в виде башни. Вход в него охранялся двумя каменными сооружениями в виде голов с открытыми ртами. Внутри здания хранились ножи для жертвоприношений, котлы и посуда для варки жертвенного мяса, и прочая церемониальная утварь.

Главный рынок города. Территория рынка была окружена аркадами и вмещала от 25 до 50 тысяч посетителей. Рынок был настолько велик, что шум его был слышен во всей столице ацтеков. Рынок работал без выходных. Под каждый вид торговли было выделено отдельное место, а наиболее важные товары были снабжены собственными торговыми площадками. Денег у ацтеков не было и функцию волюты выполняли бобы какао, кукуруза, рабы и другие важные товары.

Городские дамбы. Теночтитлан со всех сторон был окружен озером Тескоко. Однако строительство дамб было не столько вынужденной мерой, сколько возможностью облегчения быта. Дамбы возводились постепенно, в несколько этапов. Сооружались дамбы из земли и дерева. Почти все дамбы служили для передвижения по ним, но некоторые выполняли свою прямую функцию – сдерживали воду, наступающую во время сезоном дождей. Наибольшая дамба достигала 9 километров в длину.

Несмотря на то, что ацтекская столица была огромнейшим городом, большая часть крестьян обитала на городских окраинах. Проживали семьи группами, называемыми кальпулли. Каждый клан Теночтитлана силился в отдельном жилом массиве, состоящем из множества одноэтажных домиков — хижин. Дома по большей части являлись мазанками, сделанными из ила, прутьев и других подручных материалов. Несмотря на немалое количество жителей, столица империи ацтеков не страдала от перенаселения. В одном доме проживало от двух до 6 человек. Женатая пара занимала один дом или же большую комнату в редких двухэтажных постройках.

Столица ацтеков Теночтитлан и приход испанцев

В XV—XVI веках столица ацтеков Теночтитлан превратился в один из красивейших городов Западного полушария. По всей видимости, он являлся тогда одним из крупнейших в мире: численность населения к началу XVI века, составляла почти 500 тыс. человек, — по тем временам колоссальная цифра. Этот величественный город успел просуществовать около двух столетий. Испанские конкистадоры под предводительством Эрнана Кортеса, прибывшие в Теночтитлан 8 ноября 1519 года, были поражены великолепием огромного города.

По словам одного из прибывших на остров испанцев, «такого никто никогда не видел, не слышал и даже во сне не грезил о чём-нибудь подобном тому, что мы тогда увидели». Ацтеки — далеко не мирный народ — военной силой подчинили себе большую часть соседей, но испанцев встретили, на удивление радушно, ведь по древней легенде, изгнанный индейцами бородатый, светлолицый и белокожий бог Кецалькоатль должен был вернуться именно в год тростникового прута, и Кортеса с товарищами приняли именно за него.

Политика Кортеса, однако, привела к конфликту: вспыхнуло восстание, и испанцам пришлось убегать из Теночтитлана в ночь на 1 июля, в дальнейшем получившую название «Ночь печали». Потерпев поражение, Кортес и не думал сдаваться. Пополнив армию людьми и оружием, он развернул новое наступление на ацтекскую столицу — Мехико, как уже тогда испанцы называли Теночтитлан и 13 мая 1521 года, после семидесятидневной осады город пал. Так закончилась история одного города и началась история другого.

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