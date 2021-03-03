Елена Блаватская о том, почему нам встречаются злые люди и как на них реагировать

Елена Блаватская при жизни обожествляли, высмеивали и ненавидели одновременно. А все потому, что и она, и вся ее жизнь была и остается загадкой…
Всю сознательную жизнь она изучала древние мистические учения и теософию, чтобы понять, как устроен наш мир и передать эти знания всем нам. Как бы то ни было, Блаватская оставила серьезный след в литературе и философии. В своей книге «Чакры» Блаватская, например, писала о том, как можно научиться контролировать свои эмоции и не поддаваться порывам гнева.
Она призывала учиться отслеживать негативные чувства, но не окунаться в них с головой. Тогда каждый следующий приступ гнева будет слабее, а вскоре они сойдут на нет.
«Каждая победа над своими страстями облегчает следующую победу».
Говорила философ и о том, как следует реагировать на злых людей и неприятности, которые они причиняют. По ее мнению, негативный отклик на зло является точно таким же злом. А значит, даже если вам сделали что-то плохое и в ответ вы сказали, сделали или просто пожелали обидчику зла, то вы автоматически впустили это зло в себя.
«Человек снова и снова встречается со злом, каждый раз при очередном воплощении, до тех пор, пока не будет искоренена и стерта любая готовность откликаться на зло; до тех пор, пока человек не станет выше страсти или желания, полностью овладев самим собой».
Другими словами, негативный человек передает зло вам, и если вы его примите (будете злиться в ответ), то это зло начнет разрушать вас.
Если же вы пройдете мимо зла и никак на него не отреагируете, а еще лучше постараетесь успокоить обидчика, ваша карма (а Блаватская в нее верила) улучшится.
Все на самом деле просто: игнорируйте зло, исходящее от токсичных людей, и сохраняйте спокойствие. Станете только более здоровыми и более счастливыми.