Елена Блаватская о том, почему нам встречаются злые люди и как на них реагировать

Елена Блаватская при жизни обожествляли, высмеивали и ненавидели одновременно. А все потому, что и она, и вся ее жизнь была и остается загадкой…

Всю сознательную жизнь она изучала древние мистические учения и теософию, чтобы понять, как устроен наш мир и передать эти знания всем нам. Как бы то ни было, Блаватская оставила серьезный след в литературе и философии. В своей книге «Чакры» Блаватская, например, писала о том, как можно научиться контролировать свои эмоции и не поддаваться порывам гнева.

Она призывала учиться отслеживать негативные чувства, но не окунаться в них с головой. Тогда каждый следующий приступ гнева будет слабее, а вскоре они сойдут на нет.