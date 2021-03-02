Одна из самых известных и старых оптических иллюзий

Это одна из самых старых и известных оптических иллюзий под названием «Моя жена и тёща», которая увидела свет в 1886 году и обрела широкую популярность с 1915 года.
На портрете молодой женщины, устремившей взор куда-то вдаль, можно увидеть также и старуху, опустившую глаза.
Справится только внимательный.
По мнению психологов, если вам удалось быстро перестроиться и увидеть второе изображение, — это значит, что вы очень гибкая личность. Если же вы так и не смогли разглядеть вторую картинку или это удалось вам с большим трудом, то вы слишком упрямы и недальновидны.