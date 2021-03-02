15 фактов, которые являются абсолютно чистой правдой, хотя и звучат невероятно

Пользователь сайта спросил у людей — «Какой факт звучит невероятным, но на самом деле правдив?». За 5 дней под постом образовалось более 14 тысяч комментариев, среди которых попадаются действительно неожиданные истины, связанные с историей, наукой и статистическими данными о нашей планете.

1. Гепарды не умеют издавать рык и поэтому мяукают, как домашние кошки

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2. Через реку Амазонка не построено ни единого моста

3. Компания LEGO производит больше шин, чем любая шинная компания в мире (правда, речь идёт о маленьких шинах на игрушечные автомобили, но звучит красиво)

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4. Календарь, использующийся в Эфиопии, отстаёт от общепринятого на 7 лет. Поэтому в этой стране всё ещё живут в 2014

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5. Чтобы вырасти и созреть, каждому ананасу требуется около 2 лет

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6. Расстояние между США и Россией равняется ~ 4 километрам

7. Основатели компания Adidas и Puma — родные братья. Адольф и Рудольф Дасслеры. Штаб-квартиры их компаний в Германии находятся в соседних зданиях

8. Солнце настолько громкое, что если бы космос был заполнен воздухом, а не вакуумом, мы бы постоянно слышали визг от Солнца силой в 125 децибел

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9. Общий вес всех муравьёв на Земле больше, чем вес всех людей

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10. Двойной Сникерс на самом деле составляет всего полтора Сникерса

11. Научное латинское название западной гориллы — «Gorilla gorilla».
Название же западной равнинной гориллы — «Gorilla gorilla gorilla».

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12. Рывок средней лошади может достигать мощности в 15 лошадиных сил

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13. Знаете ли вы, что все карты, которые мы обычно видим, сильно искажают реальные размеры материков и стран?

14. Должно пройти 3-4 поколения, прежде чем о существовании среднестатистического человека все забудут. Если, конечно, он не проявил себя крайне выдающимся образом

15. И вы всегда представляли пирамиды посреди пустыни, не так ли?

Но на самом деле они находятся в непосредственной близости от города Гиза

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