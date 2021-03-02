15 фактов, которые являются абсолютно чистой правдой, хотя и звучат невероятно

Пользователь сайта спросил у людей — «Какой факт звучит невероятным, но на самом деле правдив?». За 5 дней под постом образовалось более 14 тысяч комментариев, среди которых попадаются действительно неожиданные истины, связанные с историей, наукой и статистическими данными о нашей планете.

1. Гепарды не умеют издавать рык и поэтому мяукают, как домашние кошки

2. Через реку Амазонка не построено ни единого моста