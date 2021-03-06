Странные спутниковые снимки Сибири поражают экспертов

Эрозия или криотурбация? Чем вызваны загадочные ломаные узоры на поверхности почвы в арктической зоне Сибири? И почему они исчезают вдоль берегов рек? Ученые предлагают свои версии в поисках ответа на этот вопрос.
На серии спутниковых снимков северной части Сибири, сделанных НАСА, запечатлен очень необычный пейзаж. С орбиты видно, что поверхность расчерчена ломанными узорами, а также темными и светлыми волнообразными линиями. Необычность этого явления, наблюдаемого в арктической зоне Сибири, ставит в тупик ученых, пытающихся его объяснить.
На снимках, снятых спутником Landsat 8, запечатлены оба берега реки Марха на северо-востоке Сибири. Наблюдение за территорией ведется уже несколько лет, и пейзаж запечатлен в разные времена года. На этой неделе на сайте NASA Earth Observatory опубликовали некоторые из этих снимков, привлекших внимание необычностью запечатленного рельефа.
Ученые не могут точно назвать причины, почему на земле сформировались эти цветные узоры, зимой становящиеся более контрастными. Некоторые эксперты считают, что все дело в замершей почве.
Как сообщает НАСА, эта часть Среднесибирского плоскогорья, расположенная в арктическом регионе, 90 процентов времени покрыта вечной мерзлотой, которая ненадолго оттаивает. По информации статьи, опубликованной в журнале Science в 2003 году, когда растаявшие участки вновь замерзают, они образуют странные волнообразные и полосатые узоры, известные как «узорчатые почвы».
Однако это объяснение не полностью описывает наблюдаемое в регионе явление, так как в случае других примеров узорчатых почв, на поверхности обычно образуются более мелкие линии, чем в данном случае.
Между тем геоморфологи предлагают другое объяснение этим разноцветным линиям, основываясь на типе почв региона. Дело в том, что в таких холодных регионах наблюдается явление, известное как «арктические почвы». Первые два метра поверхности покрыты вечной мерзлотой, а оттенок слоев — темный или светлый — зависит от объема органического и минерального материала и содержащихся отложений.
Так как почва оттаивает и вновь замерзает, слои нарушаются и вертикально смешиваются в ходе процесса, известного как криотурбация. При оттаивании и промерзании почвы в течение года слои могут формировать своеобразный полосатый узор. Различные типы тундровой растительности (лишайники, мелкие кустарники и мох) могут расти на разных слоях этой арктической почвы, подчеркивая наблюдаемые с орбиты линии. Однако в крупных масштабах эта гипотеза пока не проверена.
Другая вероятная причина — эрозия. Томас Крэффорд (Thomas Crafford), геолог Геологической службы США, на сайте NASA Earth Observatory высказал предположение, что наблюдаемые полосы похожи на рисунок из осадочных пород, известный среди ученых как «геология слоеного торта».
Такие узоры формируются, когда при выпадении снега или дождя куски осадочной породы откалываются и собираются в кучи. По словам Крэффорда, этот процесс может выявлять отложения, напоминающие слои торта, где более темные полосы соответствуют более крутым территориям, а более светлые полосы — более плоским.
Судя по спутниковым снимкам, такой тип распределения осадочных слоев больше заметен зимой, когда на более ровных участках лежит снег, что делает их зрительно более светлыми.
По мере приближения к реке рисунок постепенно исчезает. «Дело в том, что после миллионов лет эрозии вдоль берегов отложения накапливаются более равномерно», — говорит Крэффорд.
По словам Крэффорда, рисунок исчезает на берегах реки, так как там за миллионы лет эрозии отложения образовывали более равномерные слои.