Странные спутниковые снимки Сибири поражают экспертов

Эрозия или криотурбация? Чем вызваны загадочные ломаные узоры на поверхности почвы в арктической зоне Сибири? И почему они исчезают вдоль берегов рек? Ученые предлагают свои версии в поисках ответа на этот вопрос.

На серии спутниковых снимков северной части Сибири, сделанных НАСА, запечатлен очень необычный пейзаж. С орбиты видно, что поверхность расчерчена ломанными узорами, а также темными и светлыми волнообразными линиями. Необычность этого явления, наблюдаемого в арктической зоне Сибири, ставит в тупик ученых, пытающихся его объяснить.

На снимках, снятых спутником Landsat 8, запечатлены оба берега реки Марха на северо-востоке Сибири. Наблюдение за территорией ведется уже несколько лет, и пейзаж запечатлен в разные времена года. На этой неделе на сайте NASA Earth Observatory опубликовали некоторые из этих снимков, привлекших внимание необычностью запечатленного рельефа.